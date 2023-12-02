Папа Франциск призывает отказаться от ископаемого топлива на климатическом саммите ООН

Папа Римский Франциск призвал участников саммит ООН по климату стремиться к важнейшему соглашению по сдерживанию глобального потепления, которое включает в себя отказ от ископаемого топлива, заявив, что климат "вышел из-под контроля". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

86-летний Папа планировал присутствовать на конференции, но воспаление легких вынудило его остаться в Ватикане. Он обратился к участником в записанном видеобращении.

"К сожалению, я не могу присутствовать с вами, как мне очень хотелось. Несмотря на это, я с вами, потому что времени мало", — сказал Франциск в своем послании.

"Я с вами, потому что сейчас больше, чем когда-либо, будущее всех нас зависит от настоящего, которое мы сейчас выбираем. Я с вами, потому что разрушение окружающей среды — это оскорбление Бога", — сказал он.

Франциск сделал защиту окружающей среды основной частью социального учения своего 10-летнего папства, написав два крупных документа по этой теме – в 2015 году и в октябре этого года.