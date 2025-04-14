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Ожидается теплое начало недели: прогноз погоды в Украине на 14 апреля

Киев • УНН

 • 3300 просмотра

В понедельник в Украине будет комфортная весенняя погода, температура до +17°. Только на западе возможны локальные дожди, в других регионах осадков не предвидится.

Ожидается теплое начало недели: прогноз погоды в Украине на 14 апреля

Понедельник принесет большинству регионов Украины приятную весеннюю погоду. Хотя на западе возможны локальные дожди, в остальных областях осадков не предвидится, а температура будет оставаться комфортной. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В столице день пройдет приятно, ожидается до +17°. Львов, Луцк, Ровно и Тернополь окажутся под серым небом, а местами возможны мелкие осадки. В этих городах дневная температура будет колебаться в пределах +15...+16°.

Ивано-Франковск порадует теплом до +16°, хоть и останется пасмурным. В Ужгороде дождливая погода сочетается с относительным теплом – до +16°.

В центральных регионах, в частности в Виннице, Житомире, Черкассах синоптическая картина спокойная – переменная облачность и дневное потепление до +14...+16°.

На востоке тучи не помешают весне проявить себя – столбики термометров достигнут +14...+16°.

Южные регионы – Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье – окажутся под ясным небом +14...+15°.

В Симферополе день пройдет с переменной облачностью и температурой до +16°.

В общем, 14 апреля можно смело назвать комфортным весенним днем.

В Украине 13 апреля ожидается теплая погода без осадков13.04.25, 08:05 • 4216 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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