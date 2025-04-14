Ожидается теплое начало недели: прогноз погоды в Украине на 14 апреля
Киев • УНН
В понедельник в Украине будет комфортная весенняя погода, температура до +17°. Только на западе возможны локальные дожди, в других регионах осадков не предвидится.
Понедельник принесет большинству регионов Украины приятную весеннюю погоду. Хотя на западе возможны локальные дожди, в остальных областях осадков не предвидится, а температура будет оставаться комфортной. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
В столице день пройдет приятно, ожидается до +17°. Львов, Луцк, Ровно и Тернополь окажутся под серым небом, а местами возможны мелкие осадки. В этих городах дневная температура будет колебаться в пределах +15...+16°.
Ивано-Франковск порадует теплом до +16°, хоть и останется пасмурным. В Ужгороде дождливая погода сочетается с относительным теплом – до +16°.
В центральных регионах, в частности в Виннице, Житомире, Черкассах синоптическая картина спокойная – переменная облачность и дневное потепление до +14...+16°.
На востоке тучи не помешают весне проявить себя – столбики термометров достигнут +14...+16°.
Южные регионы – Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье – окажутся под ясным небом +14...+15°.
В Симферополе день пройдет с переменной облачностью и температурой до +16°.
В общем, 14 апреля можно смело назвать комфортным весенним днем.
В Украине 13 апреля ожидается теплая погода без осадков13.04.25, 08:05 • 4216 просмотров