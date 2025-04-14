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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

Очікується теплий початок тижня: прогноз погоди в Україні на 14 квітня

Київ • УНН

 • 4176 перегляди

У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.

Очікується теплий початок тижня: прогноз погоди в Україні на 14 квітня

Понеділок принесе більшості регіонів України приємну весняну погоду. Хоча на заході можливі локальні дощі, в решті областей опадів не передбачається, а температура залишатиметься комфортною. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

У столиці день пройде приємно, очікується до +17°. Львів, Луцьк, Рівне та Тернопіль опиняться під сірим небом, а місцями можливі дрібні опади. У цих містах денна температура коливатиметься в межах +15...+16°.

Івано-Франківськ порадує теплом до +16°, хоч і залишиться похмурим. В Ужгороді дощова погода поєднається з відносним теплом – до +16°.

У центральних регіонах, зокрема у Вінниці, Житомирі, Черкасах синоптична картина спокійна – мінлива хмарність та денне потепління до +14...+16°.

На сході хмари не завадять весні проявити себе – стовпчики термометрів сягнуть +14...+16°.

Південні регіони – Одеса, Миколаїв, Херсон і Запоріжжя – опиняться під ясним небом +14...+15°.

У Сімферополі день пройде зі змінною хмарністю та температурою до +16°.

Загалом 14 квітня можна сміливо назвати комфортним весняним днем.

В Україні 13 квітня очікується тепла погода без опадів13.04.25, 08:05 • 4735 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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