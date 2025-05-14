Отказ рф от прекращения огня и продвижение мирного процесса: Сибига встретился с генсеком НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили продолжающийся отказ россии от прекращения огня, а также скоординировали усилия по продвижению содержательного мирного процесса. Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает УНН.

Было приятно встретиться с генсеком НАТО, чтобы поблагодарить за его поддержку и поддержку НАТО и обсудить интенсивную дипломатию на этой неделе. Я проинформировал о продолжающемся отказе россии от прекращения огня и продолжении атак вдоль линии фронта. Мы скоординировали усилия по продвижению содержательного мирного процесса - написал Сибига.

В то же время Рютте заявил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку НАТО в ее стремлении к справедливому и длительному миру.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 15 мая прибудет в Турцию со сформированной украинской делегацией. В то же время он подчеркнул, что пока не прорабатывались никакие форматы переговоров, кроме возможных прямых переговоров на уровне лидеров.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что вместе с государственным секретарем Марко Рубио в пятницу, 16 мая, поедет в Турцию для участия в российско-украинских переговорах.