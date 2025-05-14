Відмова рф від припинення вогню і просування мирного процесу: Сибіга зустрівся із генсеком НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили тривалу відмову росії від припинення вогню, а також скоординували зусилля з просування змістовного мирного процесу. Про це Сибіга написав в соцмережі Х, передає УНН.

Було приємно зустрітися з генсеком НАТО, щоб подякувати за його підтримку і підтримку НАТО та обговорити інтенсивну дипломатію цього тижня. Я поінформував про тривалу відмову росії від припинення вогню і продовження атак вздовж лінії фронту. Ми скоординували зусилля з просування змістовного мирного процесу - написав Сибіга.

Водночас Рютте заявив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку НАТО в її прагненні до справедливого і тривалого миру.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 15 травня прибуде до Туреччини зі сформованою українською делегацією. Водночас він наголосив, що наразі не опрацьовувалися жодні формати переговорів, окрім можливих прямих перемовин на рівні лідерів.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що разом із державним секретарем Марко Рубіо у пʼятницю, 16 травня, поїде до Туреччини для участі в російсько-українських переговорах.