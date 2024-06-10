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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 13:31  •  28589 просмотра

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НАБУ должно отчитаться перед комитетом Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики об эффективности использования своих ресурсов и полномочий, поскольку есть опасения по поводу его эффективности.

НАБУ должно отчитаться об эффективности использования предоставленных им ресурсов и полномочий на комитете Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал нардеп Алексей Кучеренко.

Абсолютно не имею никаких возражений, чтобы услышать отчет о работе этой уважаемой организации. Как она за то время, которое было выделено, и за ресурсы, которые были выделены, решила поставленные перед ней задачи

- считает Алексей Кучеренко.

Нардеп отметил, что несколько раз обращался в НАБУ с заявлениями о преступлении, но получал лишь формальные и, по его мнению, необоснованные ответы.

"Последний скандал с утечкой информации, со сливом ... то есть мне в первую очередь хотелось бы услышать об эффективности. Там же очень большой штат-полномочия большие, вот на сколько эффективно они использовали полномочия? Я с уважением к ним, я за то, чтобы были мощные правоохранительные структуры, но хочется эффективности. Где посадки? Где реальные дела? Поэтому не вижу никаких предосторожностей, надо спокойно и профессионально все делать и не придумывать байки о каком - то политическом преследовании", - добавил Кучеренко.

Напомним

Нардеп Анатолий Бурмич в комментарии УНН заявил, что в ближайшее время антикоррупционный комитет Рады заслушает отчет о работе НАБУ.

Отметим, одно из последних громких дел НАБУ и САП - обвинение министра агрополитики Николая Сольского в завладении землей в Сумской области, которая по версии следствия, принадлежала Национальной аграрной академии.

Однако, как выяснилось впоследствии, землей Сольский никакой не завладевал, ее приватизировали участники АТО по государственной программе. Сольский в то время был адвокатом (семь лет назад), и оказывал АТОвцам юридическую помощь. 

А версия о том, что эта земля принадлежала НААН - остается лишь пока версией детективов, поскольку сам НААН не может предоставить документы, подтверждающие их право на пользование спорной землей. Мало того, они признают, что таких документов у них нет. 

Тем не менее, громкие обвинения НАБУ привели к значительным последствиям. Кроме того, что Сольский покинул свой пост и стратегическое министерство агрополитики сейчас фактически без руководителя - на фоне заявлений НАБУ поляки вышли из переговоров по разблокированию границы для украинских фермеров. Последний раз польская и украинская сторона встречались в марте, и тогда констатировали "шаг вперед" в переговорах. Однако уже в апреле из-за дела НАБУ поляки обнулили переговоры и снова угрожают блокировкой. 

По версии некоторых экспертов, НАБУ могли умышленно подыграть полякам и разыграть такую карту против украинцев.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
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