Звіт через "піарні" справи: НАБУ в Раді має відзвітувати про ефективність використання своїх ресурсів - нардеп

НАБУ має відзвітувати про ефективність використання наданих їм ресурсів та повноважень на комітеті Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив нардеп Олексій Кучеренко.

Абсолютно не маю жодних заперечень, щоб почути звіт про роботу цієї поважної організації. Як вона за той час, який був виділений, і за ресурси, які були виділені, вирішила поставлені перед нею завдання - вважає Олексій Кучеренко.

Нардеп зазначив, що кілька разів звертався до НАБУ з заявами про злочин, але отримував лише формальні і, на його думку, необґрунтовані відповіді.

"Останній скандал із витоком інформації, зі зливом… Тобто мені в першу чергу хотілося б почути про ефективність. Там же дуже великий штат – повноваження великі, от на скільки ефективно вони використали повноваження? Я з повагою до них, я за те, щоб були потужні правоохоронні структури, але хочеться ефективності. Де посадки? Де реальні справи? Тому не бачу ніяких пересторог, треба спокійно і фахово все робити і не вигадувати байки про якесь політичне переслідування", - додав Кучеренко.

Нагадаємо

Нардеп Анатолій Бурміч у коментарі УНН заявив, що найближчим часом антикорупційний комітет Ради заслухає звіт про роботу НАБУ.

Зазначимо, одна з останніх гучних справ НАБУ та САП - звинувачення міністра агрополітики Миколи Сольського у заволодінні землею у Сумській області, яка за версією слідства, належала Національній аграрній академії.

Проте, як зʼясувалося згодом, землею Сольський ніякою не заволодівав, її приватизували учасники АТО за державною програмою. Сольський на той час був адвокатом (сім років тому), і надавав АТОвцям юридичну допомогу.

А версія про те, що ця земля належала НААН - залишається лише поки версією детективів, оскільки сам НААН не може надати документи, які б підтверджували їх право на користування спірною землею. Мало того, вони визнають, що таких документів у них немає.

Тим не менше, гучні звинувачення НАБУ призвели до значних наслідків. Окрім того, що Сольський залишив свій пост і стратегічне міністерство агрополітики зараз фактично без керівника - на тлі заяв НАБУ поляки вийшли з переговорів щодо розблокування кордону для українських фермерів. Востаннє польська і українська сторона зустрічалися у березні, і тоді констатували "крок вперед" у переговорах. Проте вже в квітні через справу НАБУ поляки обнулили переговори і знову погрожують блокуванням.

За версією деяких експертів, НАБУ могли зумисно підіграти полякам і розіграти таку карту проти українців.