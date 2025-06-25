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Опять за старое? Кузьминых заинтересовался 10 миллионами гривен, которые должны выделить больницам Житомира

Киев • УНН

 • 10343 просмотра

Сергей Кузьминых, обвиняемый во взяточничестве, интересуется распределением 10 миллионов гривен из бюджета Житомира на медицину. Ранее НАБУ разоблачило его в получении 558 тысяч гривен за содействие в поставке медицинского оборудования в больницу, которая снова фигурирует в новых планах.

Опять за старое? Кузьминых заинтересовался 10 миллионами гривен, которые должны выделить больницам Житомира

Глава подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Сергей Кузьминых, который сейчас является обвиняемым в громком деле о взяточничестве, неожиданно заинтересовался распределением 10 миллионов гривен из местного бюджета Житомира, которые планируют выделить на развитие местной системы здравоохранения, пишет УНН.

В своем сообщении в Facebook Кузьминых сообщил, что комиссия  по вопросам бюджета Житомирского городского совета поддержала выделение 10 миллионов гривен субвенции на развитие местных больниц. В частности, 5 миллионов гривен планируют направить на приобретение УЗИ-системы для отделения интенсивной терапии новорожденных, а также ремонт помещений травматологии и ортопедии Больницы №1. Еще 5 миллионов гривен предусмотрено на реконструкцию помещений второго этажа хирургического корпуса КП "Больница №2 им. В. П. Павлусенко". Эти расходы планируют осуществить на условиях софинансирования.

"Это — сверхважный шаг для усиления медицинского звена города. Ждем поддержки городского совета на ближайшей сессии", - написал нардеп.

На первый взгляд — хорошее дело. Но если вспомнить, что Сергей Кузьминых является обвиняемым по делу о взяточничестве за содействие компании-производителю, которая занимается именно поставкой медицинского оборудования, возникает закономерный вопрос, не взялся ли нардеп за старое и пиаром на теме здравоохранения хочет завуалировать очередную попытку собственной наживы?

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили Сергея Кузьминых на "горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частной компанией и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования. 

В уголовном деле по обвинению Кузьминых также фигурирует КП "Больница №2 им. В. П. Павлусенко". Тогда, по данным следствия, Кузьминых способствовал частной компании в вопросе поставки медицинского оборудования и требовал за это 30% от суммы тендера (40 миллионов гривен), то есть откат должен был составить 12 миллионов гривен.

Тогда же в разговорах с представителями компании-поставщика медицинского оборудования он хвастался своим влиянием на больницы в Житомирской области.

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области. 

31 января 2022 года тогдашний Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. 

Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "скрывания" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств. За это время нардеп неоднократно игнорировал судебные заседания.

Более того, журналисты УНН неоднократно обращали внимание на связи Кузьминых с аптечным бизнесом, замаскированным под благотворительность. Так, сеть аптек в Житомире оформлена на его водителя — Максима Токового, который также фигурирует в деле о взятке. В частности, по данным следствия, был посредником в получении взятки нардепом.

Кузьминых очевидно также связан с клиникой "Дрим Степ". Согласно публичным финансам, с того 2019 года она дважды получала от "Фонда братьев Кузьминых" платежи за услуги реабилитации на общую сумму в 15 тысяч гривен. Произошло это в 2020 году. В 2022 году на вопрос журналистов Кузьминых заявил, что в этом частном центре ветераны лечатся бесплатно: "Спросите у АТОшников, которые там лечатся, заплатили ли они хоть копейку". 

Следует заметить, что по законодательству народным депутатам Украины запрещено совмещать работу с предпринимательской деятельностью. А потому, по словам юристов, опрошенных УНН, на эту ситуацию должны обратить внимание в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Такая заинтересованность Кузьминых в бюджетных 10 миллионах гривен "на развитие медицины" выглядит, по меньшей мере, противоречивой. Тем более, что речь идет о средствах, которые могут быть использованы на ремонты, закупки оборудования и, соответственно, подрядчиков и поставщиков — сферу, где политическое влияние часто превращается в политическую "монету", а для Кузьминых это уже хорошо утоптанная дорога.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что у скандального нардепа Сергея Кузьминых изъяли права за "пьяное" вождение, а впоследствии оштрафовали на 10 200 гривен.  В судебном постановлении говорится, что патрульные увидели у водителя типичные признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта, резкое изменение цвета кожи лица, выраженное дрожание пальцев рук. В присутствии свидетелей Кузьминых отказался от прохождения осмотра с помощью "Драгера" или же в медучреждении, что было зафиксировано в документах. Материалы по обвинению Кузьминых в совершении админправонарушения по ст. 130 КУоАП были переданы в Богунский райсуд Житомира. 

На судебные заседания, по поводу вождения в нетрезвом состоянии Сергей Кузьминых, уже классически, не появлялся дважды. В конце концов суд признал его виновным, наложил штраф, лишил права управления и обязал уплатить судебный сбор. 

Однако это был не единственный случай нарушений законодательства, допущенных нардепом. Кузьминых продолжил управлять без водительских прав. За что был еще 3 раза задержан патрульной полицией. Первые два раза нардеп управлял без документов, вероятно, тем же авто, на котором гонял "под шафе", Opel Vectra. Однако, впоследствии пересел на Toyota Land Cruiser Prado, и продолжил нарушать ПДД уже на этом авто. 

Но и это еще не все административные правонарушения Кузьминых. Впоследствии полиция задержала скандального нардепа еще и за распитие алкоголя в общественных местах. По данным УНН, это произошло в центре столицы в парке на бульваре Шевченко. И за свои действия нардеп уплатил 51 гривну штрафа. 

Несмотря на все факты нарушения законодательства, Кузьминых упорно держится за депутатский мандат и не планирует уходить из комитета Рады по вопросам здоровья нации. Это очевидно является очередным подтверждением "благородства" нардепа.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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