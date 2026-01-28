OpenAI представила Prism – специализированный ИИ-инструмент для научных исследований

Компания OpenAI официально запустила Prism – новое бесплатное рабочее пространство на базе искусственного интеллекта, разработанное специально для ученых и академической среды. Инструмент работает на базе новейшей модели GPT-5.2 и интегрирует функции написания статей, цитирования и визуализации данных в едином профессиональном интерфейсе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Prism функционирует как облачный редактор с нативной поддержкой LaTeX – стандарта форматирования, используемого в большинстве научных публикаций. Благодаря модели GPT-5.2 исследователи могут не только редактировать текст, но и преобразовывать рукописные диаграммы или рисунки на досках в качественные цифровые графики для публикаций. Кроме того, ИИ помогает быстро находить актуальную литературу по теме и автоматически формировать списки источников.

Я думаю, что 2026 год будет для искусственного интеллекта и науки тем же, чем 2025 год был для искусственного интеллекта и разработки программного обеспечения – заявил вице-президент OpenAI Кевин Вейл, подчеркивая значительный рост запросов на научную тематику в ChatGPT.

Совместная работа и доступность

Разработка Prism стала возможной благодаря приобретению и переработке платформы Crixet. Новый продукт позволяет неограниченному количеству исследователей работать над одним проектом одновременно, что должно упростить международную научную кооперацию. При этом OpenAI подчеркивает важность человеческого контроля: пользователям рекомендуют проверять сгенерированные данные и ссылки на точность.

Сейчас Prism доступен бесплатно для всех индивидуальных пользователей ChatGPT. В ближайшее время компания планирует расширить доступ к инструменту для образовательных учреждений и корпоративных клиентов в рамках пакетов Enterprise и Education.

