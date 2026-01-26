$43.140.03
13:53
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 11871 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 14814 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 26580 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 20989 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 40912 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 21169 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 37914 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 23268 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 28182 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
Разработчик ChatGPT хочет быть партнером в научных исследованиях: о чем идет речь

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Согласно новому отчету OpenAI, ИИ все чаще используется как исследовательский партнер, увеличивая производительность и объем исследований. Почти 1,3 миллиона пользователей еженедельно обсуждают продвинутые темы точных наук.

Разработчик ChatGPT хочет быть партнером в научных исследованиях: о чем идет речь

Искусственный интеллект все чаще используется в качестве исследовательского партнера для математиков и ученых, согласно новому отчету OpenAI, предоставленному Axios, пишет УНН.

Детали

OpenAI утверждает, что ИИ может сделать ученых более продуктивными, увеличивая объем исследований, которые можно провести, что в конечном итоге приводит к большему количеству прорывов, спасающих жизни.

Согласно отчету OpenAI, внутренний анализ случайной выборки анонимизированных разговоров ChatGPT с января по декабрь прошлого года показал:

  • среднее еженедельное количество сообщений на «продвинутые темы точных наук» выросло почти на 47% за год;
    • по состоянию на январь этого года почти 1,3 миллиона пользователей еженедельно обсуждают «продвинутые темы точных наук», со средним показателем 8,4 миллиона сообщений ChatGPT на эти темы.

      Темы, как указано, включают математику, физику, химию, биологию и инженерию для аспирантов и исследователей.

      Среди пользователей и сообщений OpenAI, которые были приняты во внимание, ChatGPT чаще всего использовался для передовых исследований в области информатики, науки о данных и искусственного интеллекта.

      "Все больше исследователей используют передовые системы рассуждений для решения открытых проблем, интерпретации сложных данных и ускорения итераций в экспериментальной работе", - заявил в отчете Кевин Вейл, вице-президент OpenAI по науке.

      "Мы еще на ранней стадии, но темпы внедрения и качество работы свидетельствуют о том, что наука вступает в новую фазу ускорения", - указал он.

      Согласно отчету, большинство ученых и инженеров используют ChatGPT для написания текстов и коммуникаций. Наименьшая доля использует его для анализа и расчетов.

      GPT-5.2 сейчас "перешел от конкурентного уровня в направлении математических исследований", согласно отчету, причем большинство пользователей обращаются к нему для моделей структурных уравнений.

      В отчете также показано частое использование ChatGPT для вычислительной химии и физики элементарных частиц, среди других видов работ по биологии, химии и физике.

      "OpenAI призывает политиков расширить использование искусственного интеллекта в науке и исследованиях, включая масштабирование обучения навыкам работы в области искусственного интеллекта, открытие доступа к данным и передовым технологиям искусственного интеллекта для большего количества людей, а также модернизацию инфраструктуры искусственного интеллекта", - пишет издание.

      OpenAI будет тестировать рекламу в ChatGPT: новый план "Go" и миллиардные инвестиции

      Юлия Шрамко

      ОбществоТехнологии
      Техника
      OpenAI
      ЧатГПТ