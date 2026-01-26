$43.140.03
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 11932 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв'язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 14868 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 26686 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 21034 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов'янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 40988 перегляди
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
26 січня, 09:46 • 21181 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 37964 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 23272 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 28185 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Розробник ChatGPT хоче бути партнером у наукових дослідженнях: про що йдеться

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Згідно з новим звітом OpenAI, ШІ все частіше використовується як дослідницький партнер, збільшуючи продуктивність та обсяг досліджень. Майже 1,3 мільйона користувачів щотижня обговорюють просунуті теми точних наук.

Розробник ChatGPT хоче бути партнером у наукових дослідженнях: про що йдеться

Штучний інтелект все частіше використовується як дослідницький партнер для математиків та вчених, згідно з новим звітом OpenAI, наданого Axios, пише УНН.

Деталі

OpenAI стверджує, що ШІ може зробити вчених більш продуктивними, збільшуючи обсяг досліджень, які можна провести, що зрештою призводить до більшої кількості проривів, що рятують життя.

Згідно зі звітом OpenAI, внутрішній аналіз випадкової вибірки анонімізованих розмов ChatGPT з січня по грудень минулого року показав:

  • середня тижнева кількість повідомлень на «просунуті теми точних наук» зросла майже на 47% за рік;
    • станом на січень цього року майже 1,3 мільйона користувачів щотижня обговорюють «просунуті теми точних наук», із середнім показником 8,4 мільйона повідомлень ChatGPT на ці теми.

      Теми, як вказано, включають математику, фізику, хімію, біологію та інженерію для аспірантів та дослідників.

      Серед користувачів та повідомлень OpenAI, що були взяті до уваги, ChatGPT найчастіше використовувався для передових досліджень у галузі інформатики, науки про дані та штучного інтелекту.

      "Усе більше дослідників використовують передові системи міркувань для вирішення відкритих проблем, інтерпретації складних даних та прискорення ітерацій в експериментальній роботі", - заявив у звіті Кевін Вейл, віцепрезидент OpenAI з науки.

      "Ми ще на ранній стадії, але темпи впровадження та якість роботи свідчать про те, що наука вступає в нову фазу прискорення", - вказав він.

      Згідно зі звітом, більшість науковців та інженерів використовують ChatGPT для написання текстів та комунікацій. Найменша частка використовує його для аналізу та розрахунків.

      GPT-5.2 зараз "перейшов від конкурентного рівня у напрямку математичних досліджень", згідно зі звітом, причому більшість користувачів звертаються до нього для моделей структурних рівнянь.

      У звіті також показано часте використання ChatGPT для обчислювальної хімії та фізики елементарних частинок, серед інших видів робіт з біології, хімії та фізики.

      "OpenAI закликає політиків розширити використання штучного інтелекту в науці та дослідженнях, включаючи масштабування навчання навичкам роботи в галузі штучного інтелекту, відкриття доступу до даних та передових технологій штучного інтелекту для більшої кількості людей, а також модернізацію інфраструктури штучного інтелекту", - пише видання.

      OpenAI тестуватиме рекламу в ChatGPT: новий план "Go" та мільярдні інвестиції17.01.26, 03:29 • 3480 переглядiв

      Юлія Шрамко

      СуспільствоТехнології
      Техніка
      OpenAI
      ChatGPT