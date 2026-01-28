OpenAI представила Prism – спеціалізований ШІ–інструмент для наукових досліджень

Компанія OpenAI офіційно запустила Prism – новий безкоштовний робочий простір на базі штучного інтелекту, розроблений спеціально для вчених та академічного середовища. Інструмент працює на базі найновішої моделі GPT–5.2 та інтегрує функції написання статей, цитування й візуалізації даних у єдиному професійному інтерфейсі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Prism функціонує як хмарний редактор із нативною підтримкою LaTeX – стандарту форматування, що використовується в більшості наукових публікацій. Завдяки моделі GPT-5.2 дослідники можуть не лише редагувати текст, а й перетворювати рукописні діаграми чи малюнки на дошках у якісні цифрові графіки для публікацій. Крім того, ШІ допомагає швидко знаходити актуальну літературу за темою та автоматично формувати списки джерел.

Я думаю, що 2026 рік буде для штучного інтелекту та науки тим самим, як 2025 рік був для штучного інтелекту та розробки програмного забезпечення – заявив віцепрезидент OpenAI Кевін Вейл, наголошуючи на значному зростанні запитів на наукову тематику в ChatGPT.

Спільна робота та доступність

Розробка Prism стала можливою завдяки придбанню та переробці платформи Crixet. Новий продукт дозволяє необмеженій кількості дослідників працювати над одним проєктом одночасно, що має спростити міжнародну наукову кооперацію. При цьому OpenAI наголошує на важливості людського контролю: користувачам рекомендують перевіряти згенеровані дані та посилання на точність.

Наразі Prism доступний безкоштовно для всіх індивідуальних користувачів ChatGPT. Найближчим часом компанія планує розширити доступ до інструмента для освітніх установ та корпоративних клієнтів у межах пакетів Enterprise та Education.

