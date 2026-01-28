OpenAI представила Prism – спеціалізований ШІ–інструмент для наукових досліджень

$43.130.01
51.060.41
ukenru
27 січня, 17:43 • 15152 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 27090 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 22824 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 35727 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 23668 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 42593 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 23394 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 17698 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 36613 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 28184 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
1м/с
98%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Керівництво ВР та нардепи попрощались із Орестом Салахаою, який загинув у ДТПPhoto27 січня, 15:16 • 6670 перегляди
Вбивство 4 поліцейських на Черкащині: стрілком виявився колишній військовий27 січня, 15:33 • 17839 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 20900 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 12885 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 12654 перегляди
Публікації
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 35727 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 28582 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 42593 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 43890 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34 • 36613 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Олег Кіпер
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Харківська область
Львів
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 12654 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 12885 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 20900 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 25929 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 33539 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Шахед-136

OpenAI представила Prism – спеціалізований ШІ–інструмент для наукових досліджень

Київ • УНН

 • 10 перегляди

OpenAI запустила Prism – безкоштовний ШІ-інструмент на базі GPT-5.2 для науковців. Він інтегрує функції написання статей, цитування та візуалізації даних, працюючи як хмарний редактор з підтримкою LaTeX.

OpenAI представила Prism – спеціалізований ШІ–інструмент для наукових досліджень

Компанія OpenAI офіційно запустила Prism – новий безкоштовний робочий простір на базі штучного інтелекту, розроблений спеціально для вчених та академічного середовища. Інструмент працює на базі найновішої моделі GPT–5.2 та інтегрує функції написання статей, цитування й візуалізації даних у єдиному професійному інтерфейсі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Prism функціонує як хмарний редактор із нативною підтримкою LaTeX – стандарту форматування, що використовується в більшості наукових публікацій. Завдяки моделі GPT-5.2 дослідники можуть не лише редагувати текст, а й перетворювати рукописні діаграми чи малюнки на дошках у якісні цифрові графіки для публікацій. Крім того, ШІ допомагає швидко знаходити актуальну літературу за темою та автоматично формувати списки джерел.

"Людство має прокинутися": керівник Anthropic застеріг щодо небезпек ШІ27.01.26, 09:46 • 4140 переглядiв

Я думаю, що 2026 рік буде для штучного інтелекту та науки тим самим, як 2025 рік був для штучного інтелекту та розробки програмного забезпечення

– заявив віцепрезидент OpenAI Кевін Вейл, наголошуючи на значному зростанні запитів на наукову тематику в ChatGPT.

Спільна робота та доступність

Розробка Prism стала можливою завдяки придбанню та переробці платформи Crixet. Новий продукт дозволяє необмеженій кількості дослідників працювати над одним проєктом одночасно, що має спростити міжнародну наукову кооперацію. При цьому OpenAI наголошує на важливості людського контролю: користувачам рекомендують перевіряти згенеровані дані та посилання на точність.

Наразі Prism доступний безкоштовно для всіх індивідуальних користувачів ChatGPT. Найближчим часом компанія планує розширити доступ до інструмента для освітніх установ та корпоративних клієнтів у межах пакетів Enterprise та Education. 

Розробник ChatGPT хоче бути партнером у наукових дослідженнях: про що йдеться26.01.26, 17:54 • 2900 переглядiв

Степан Гафтко

Технології
Техніка
Тренд
Бренд
OpenAI
ChatGPT
Bloomberg