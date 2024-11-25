Около 250 снарядов выпущено Хезболлой по Израилю
Киев • УНН
Хезболла осуществила массированный обстрел территории Израиля, выпустив около 250 ракет.
Бомбардировка Израиля стала одной из самых сильных с момента активизации боевых действий между ЦАХАЛ и Хезболлой. Пишет УНН со ссылкой ВВС.
Детали
Накануне на юге Ливана вспыхнули столкновения между «Хезболлой» и Израилем, когда израильская армия нанесла серию ударов по южным пригородам Бейрута, оплоту ливанского движения. Сейчас Вооруженные силы Израиля утверждают, что «Хезболла» выпустила около 250 ракет через границу с Ливаном.
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В Израиле звучали предупредительные сирены, особенно в крупных пригородах Тель-Авива. .... По данным медицинских источников, по меньшей мере 11 человек получили ранения, в том числе мужчина лет шестидесяти, который находится в состоянии «среднего и тяжелого». На оккупированном Западном берегу 13 палестинцев также получили ранения легкой или средней степени тяжести, когда ракета-перехватчик упала на несколько домов в лагере Тулькарем (запад).
Также Армия обороны Израиля заявила, что завершила удары по 12 командным центрам «Хезболлы» в Дахе (пригород Бейрута).
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Министерство здравоохранения Ливана в воскресенье увеличило число погибших с 20 до 29 человек в результате массированного израильского удара, нанесенного без предупреждения. В субботу в стране погибло 84 человека.
Армия обороны Израиля не прокомментировала субботнюю атаку, однако израильские СМИ сообщили, что это была попытка убить Мохаммеда Хайдара, высокопоставленного чиновника «Хезболлы».
Напомним,
Министерство образования Ливана приостанавливает обучение во всех заведениях Бейрута до конца декабря из-за ситуации с безопасностью. Решение принято из-за постоянных израильских авиаударов, которые привели к многочисленным жертвам.
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