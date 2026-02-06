Оккупанты заводят тяжелую технику в центр Мирнограда, бои продолжаются - ДШВ

$43.140.03
Эксклюзив
09:41 • 3350 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 8294 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 42756 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 43981 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 35165 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 48085 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 87517 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 34158 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 31258 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23596 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
В Ялте студенты льготных категорий остались без денежных доплат к стипендиям - ЦНС6 февраля, 00:45 • 7986 просмотра
Финляндия предоставляет Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро6 февраля, 01:19 • 11789 просмотра
До начала лета: российские чиновники предупреждают путина об угрозе экономического кризиса в рф - WP6 февраля, 01:53 • 14175 просмотра
В Колумбии обстреляли кортеж сенатора: погибли охранники6 февраля, 02:28 • 5180 просмотра
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров6 февраля, 04:30 • 13196 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 22007 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 42768 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 87528 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 78431 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 108405 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 13972 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 17100 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 26453 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 29844 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 63783 просмотра
Оккупанты заводят тяжелую технику в центр Мирнограда, бои продолжаются - ДШВ

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

В Мирнограде Донецкой области продолжаются бои в северной части города. россияне заводят тяжелую технику и артиллерию в центральную часть, а штурмовые группы активны на восточных окраинах.

Оккупанты заводят тяжелую технику в центр Мирнограда, бои продолжаются - ДШВ

В городе Мирноград Донецкой области ситуация остается непростой: бои продолжаются в северной части населенного пункта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Подробности

россияне заводят в центральную часть Мирнограда тяжелую технику, в частности артиллерию. Одновременно фиксируется активность вражеских штурмовых групп на восточных окраинах города.

Давление противника к северу от города существенно ограничивает применение беспилотных авиационных комплексов в самом Мирнограде. Это, в свою очередь, сужает возможности огневого воздействия на врага

- сообщают военные.

Несмотря на сложность ситуации, 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада совершила поисково-ударные действия к северу от Мирнограда для выявления и ликвидации вражеских групп. Таким образом, россиянам не позволили зайти в тыл украинских позиций.

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения, из них 31 на Покровском и 23 на Гуляйпольском направлениях.

Евгений Устименко

