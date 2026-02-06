Оккупанты заводят тяжелую технику в центр Мирнограда, бои продолжаются - ДШВ
Киев • УНН
В Мирнограде Донецкой области продолжаются бои в северной части города. россияне заводят тяжелую технику и артиллерию в центральную часть, а штурмовые группы активны на восточных окраинах.
В городе Мирноград Донецкой области ситуация остается непростой: бои продолжаются в северной части населенного пункта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Подробности
россияне заводят в центральную часть Мирнограда тяжелую технику, в частности артиллерию. Одновременно фиксируется активность вражеских штурмовых групп на восточных окраинах города.
Давление противника к северу от города существенно ограничивает применение беспилотных авиационных комплексов в самом Мирнограде. Это, в свою очередь, сужает возможности огневого воздействия на врага
Несмотря на сложность ситуации, 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада совершила поисково-ударные действия к северу от Мирнограда для выявления и ликвидации вражеских групп. Таким образом, россиянам не позволили зайти в тыл украинских позиций.
Напомним
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения, из них 31 на Покровском и 23 на Гуляйпольском направлениях.