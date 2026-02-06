Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВ

$43.140.03
Ексклюзив
09:41 • 2846 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 6984 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 41455 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 43214 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 34603 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 47644 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 86622 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 34021 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31224 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23574 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
Популярнi новини
У Ялті студенти пільгових категорій залишилися без грошових доплат до стипендій - ЦНС6 лютого, 00:45 • 7056 перегляди
Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро6 лютого, 01:19 • 10998 перегляди
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP6 лютого, 01:53 • 13365 перегляди
У Колумбії обстріляли кортеж сенатора: загинули охоронці6 лютого, 02:28 • 4318 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів04:30 • 12420 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 21329 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 41424 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 86600 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 77836 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 107823 перегляди
Дональд Трамп
Блогери
Богдан Хмельницький
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Оман
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 13652 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 16792 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 26172 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 29585 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 63361 перегляди
Техніка
Starlink
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка

Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВ

Київ • УНН

 • 190 перегляди

У Мирнограді Донецької області тривають бої у північній частині міста. росіяни заводять важку техніку та артилерію в центральну частину, а штурмові групи активні на східних околицях.

Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВ

У місті Мирноград Донецької області ситуація залишається непростою: бої тривають у північній частині населеного пункту. Про це повідомляє УНН з посиланням на 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Деталі

росіяни заводять у центральну частину Мирнограду важку техніку, зокрема артилерію. Одночасно фіксується активність ворожих штурмових груп на східних околицях міста.

Тиск противника на північ від міста суттєво обмежує застосування безпілотних авіаційних комплексів у самому Мирнограді. Це, своєю чергою, звужує можливості вогневого впливу на ворога

- повідомляють військові.

Попри складність ситуації, 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада здійснила пошуково-ударні дії на північ від Мирнограду для виявлення та ліквідації ворожих груп. Таким чином, росіянам не дозволили зайти у тил українських позицій.

Нагадаємо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу на фронті відбулося 152 бойові зіткнення, з них 31 на Покровському та 23 на Гуляйпільському напрямках.

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Збройні сили України