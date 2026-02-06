Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВ
Київ • УНН
У Мирнограді Донецької області тривають бої у північній частині міста. росіяни заводять важку техніку та артилерію в центральну частину, а штурмові групи активні на східних околицях.
У місті Мирноград Донецької області ситуація залишається непростою: бої тривають у північній частині населеного пункту. Про це повідомляє УНН з посиланням на 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Деталі
росіяни заводять у центральну частину Мирнограду важку техніку, зокрема артилерію. Одночасно фіксується активність ворожих штурмових груп на східних околицях міста.
Тиск противника на північ від міста суттєво обмежує застосування безпілотних авіаційних комплексів у самому Мирнограді. Це, своєю чергою, звужує можливості вогневого впливу на ворога
Попри складність ситуації, 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада здійснила пошуково-ударні дії на північ від Мирнограду для виявлення та ліквідації ворожих груп. Таким чином, росіянам не дозволили зайти у тил українських позицій.
Нагадаємо
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу на фронті відбулося 152 бойові зіткнення, з них 31 на Покровському та 23 на Гуляйпільському напрямках.