Оккупанты ударили по важному энергообъекту на Черниговщине: ряд населенных пунктов без света
Киев • УНН
В результате обстрела поврежден энергообъект в Корюковском районе Черниговской области. Энергетики приступят к восстановлению после стабилизации ситуации с безопасностью.
Армия рф атаковала важный энергообъект в Черниговской области, обесточен ряд населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".
В результате рашистского обстрела поврежден важный энергообъект в Корюковском районе. Обесточен ряд населенных пунктов
В компании добавили, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, когда это позволит ситуация с безопасностью.
Еще один день с графиками: завтра по всей Украине будут отключать свет18.01.26, 19:47 • 2070 просмотров