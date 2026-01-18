Оккупанты ударили по важному энергообъекту на Черниговщине: ряд населенных пунктов без света

Армия рф атаковала важный энергообъект в Черниговской области, обесточен ряд населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".

В результате рашистского обстрела поврежден важный энергообъект в Корюковском районе. Обесточен ряд населенных пунктов - говорится в сообщении.

В компании добавили, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, когда это позволит ситуация с безопасностью.

