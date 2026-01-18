Окупанти ударили по важливому енергооб'єкту на Чернігівщині: низка населених пунктів без світла

Армія рф атакувала важливий енергооб'єкт у Чернігівській області, знеструмлена низка населених пунктів, передає УНН із посиланням на АТ "Чернігівобленерго".

Внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Корюківському районі. Знеструмлена низка населених пунктів - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, коли це дозволить безпекова ситуація.

Ще один день із графіками: завтра по всій Україні вимикатимуть світло