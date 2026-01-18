Окупанти ударили по важливому енергооб'єкту на Чернігівщині: низка населених пунктів без світла

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18 січня, 11:31 • 13758 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 21945 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 20602 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 49294 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 79614 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 40551 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 50532 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 55875 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 45505 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 73914 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Посли ЄС зберуться на екстрене засідання на тлі заяв Трампа щодо запровадження мит - Reuters18 січня, 08:29 • 18915 перегляди
росія за цей тиждень застосувала проти України понад 1300 ударних дронів та майже 30 ракет - Зеленський Video18 січня, 09:21 • 6712 перегляди
Українські енергетики розпочали ремонт лінії електропередач в районі ЗАЕС - МАГАТЕPhoto18 січня, 10:13 • 14867 перегляди
Ситуація в Гренландії: британський журналіст Пірс Морган пропонує "викупити назад" Америку у відповідь на мита Трампа18 січня, 10:38 • 10717 перегляди
Укрзалізниця з 22 січня змінює графік руху поїздів, у тому числі приміських18 січня, 11:08 • 5492 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 37212 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 73914 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 43355 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 74512 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 103523 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джорджа Мелоні
Марк Рютте
Сі Цзіньпін
Україна
Ґренландія
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 13756 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 26607 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 23780 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 21724 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 21124 перегляди
Окупанти ударили по важливому енергооб'єкту на Чернігівщині: низка населених пунктів без світла

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт у Корюківському районі Чернігівської області. Енергетики приступлять до відновлення після стабілізації безпекової ситуації.

Окупанти ударили по важливому енергооб'єкту на Чернігівщині: низка населених пунктів без світла

Армія рф атакувала важливий енергооб'єкт у Чернігівській області, знеструмлена низка населених пунктів, передає УНН із посиланням на АТ "Чернігівобленерго".

Внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Корюківському районі. Знеструмлена низка населених пунктів 

- йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, коли це дозволить безпекова ситуація.

Ще один день із графіками: завтра по всій Україні вимикатимуть світло18.01.26, 19:47 • 1080 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Чернігівська область