Окупанти ударили по важливому енергооб'єкту на Чернігівщині: низка населених пунктів без світла
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт у Корюківському районі Чернігівської області. Енергетики приступлять до відновлення після стабілізації безпекової ситуації.
Армія рф атакувала важливий енергооб'єкт у Чернігівській області, знеструмлена низка населених пунктів, передає УНН із посиланням на АТ "Чернігівобленерго".
Внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Корюківському районі. Знеструмлена низка населених пунктів
У компанії додали, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, коли це дозволить безпекова ситуація.
