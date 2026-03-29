Оккупанты резко изменили направление движения техники и БК через Мариуполь - Андрющенко

российские войска в конце недели изменили характер военных перебросок через временно оккупированный Мариуполь: если в начале недели основное движение фиксировали в направлении севера Донецкой области, то с вечера пятницы акцент сместился на Бердянское направление. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем официальном Telegram-канале, передает УНН.

Детали

По его словам, в течение первой половины недели ситуация оставалась относительно стабильной. Военные перемещения российских сил фиксировали как со стороны Запорожской области, так и со стороны Ростова-на-Дону, а основным направлением оставался север Донецкой области.

Впрочем, в четверг зафиксировали первую условно аномальную переброску бронетехники на запорожское направление. Речь идет о значительной по количеству колонне, которая проходила через Мариуполь.

Более 20 тягачей, преимущественно с БТР и техникой класса БМП, однако не менее 5 танков. Вся техника "обрешечена" и в свежем состоянии. Не новая, но выглядит, по словам источников, "живой" - сообщил Андрющенко.

После этого направление переброски существенно изменили. Движение техники в сторону севера Донецкой области почти сошло на нет, зато с вечера пятницы началась масштабная переброска на Бердянское направление.

Как отметил Андрющенко, преимущественно речь идет о боекомплекте, который перевозят грузовиками разной грузоподъемности и длины. За двое суток, по его данным, было зафиксировано более 65 грузовиков с БК.

не менее 15 - (вероятно, - ред.) с ракетами для ПВО - отметил он.

Андрющенко не уточнил, с чем именно связано изменение логистики оккупационных войск, однако обратил внимание на резкий рост объемов перемещения боекомплекта и бронетехники именно на южном направлении.

Напомним

В ночь на 29 марта россияне атаковали Украину аэробаллистической ракетой "Кинжал" и 442 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов.