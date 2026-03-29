Окупанти різко змінили напрямок руху техніки та БК через Маріуполь - Андрющенко

Київ • УНН

 • 2788 перегляди

російські війська перекинули понад 20 одиниць бронетехніки та 65 вантажівок з БК на Бердянський напрямок. Логістичний акцент змістився з півночі Донеччини.

Окупанти різко змінили напрямок руху техніки та БК через Маріуполь - Андрющенко

російські війська наприкінці тижня змінили характер військових перекидань через тимчасово окупований Маріуполь: якщо на початку тижня основний рух фіксували у напрямку півночі Донецької області, то з вечора п’ятниці акцент змістився на Бердянський напрям. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму офіційному Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

За його словами, упродовж першої половини тижня ситуація залишалася відносно стабільною. Військові переміщення російських сил фіксували як з боку Запорізької області, так і з боку Ростова-на-Дону, а основним напрямком залишалася північ Донецької області.

Втім, у четвер зафіксували перше умовно аномальне перекидання бронетехніки на запорізький напрям. Йдеться про значну за кількістю колону, яка проходила через Маріуполь.

Понад 20 тягачів, переважно з БТР та технікою класу БМП, проте не менше 5 танків. Вся техніка "обрешечена" та у свіжому стані. Не нова, але виглядає, зі слів джерел, "живою"

- повідомив Андрющенко.

Після цього напрямок перекидання суттєво змінили. Рух техніки у бік півночі Донецької області майже зійшов нанівець, натомість з вечора п’ятниці розпочалося масштабне перекидання на Бердянський напрям.

Як зазначив Андрющенко, переважно йдеться про боєкомплект, який перевозять вантажівками різної вантажності та довжини. За дві доби, за його даними, було зафіксовано понад 65 вантажівок з БК.

Загалом за дві доби понад 65 вантажівок з БК, з яких не менш 15 - (ймовірно, - ред.) з ракетами для ППО

 - зазначив він.

Андрющенко не уточнив, з чим саме пов’язана зміна логістики окупаційних військ, однак звернув увагу на різке зростання обсягів переміщення боєкомплекту та бронетехніки саме на південному напрямку.

Нагадаємо

У ніч на 29 березня росіяни атакували Україну аеробалістичною ракетою "Кинджал" та 442 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Олександра Василенко

