Оккупанты атаковали автомобиль в Запорожской области: погибли мужчина и женщина
Киев • УНН
В селе Новотаврийское российские войска атаковали автомобиль, который двигался по селу. Погибли мужчина и женщина.
Российские войска атаковали автомобиль в селе Новотаврийское Запорожской области, в результате чего погибли 2 человека. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.
Детали
По его словам, автомобиль двигался по селу, когда россияне нанесли по нему удар. После атаки машина загорелась.
В результате удара погибли мужчина и женщина.
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