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Оккупанты атаковали автомобиль в Запорожской области: погибли мужчина и женщина

Киев • УНН

 • 828 просмотра

В селе Новотаврийское российские войска атаковали автомобиль, который двигался по селу. Погибли мужчина и женщина.

Оккупанты атаковали автомобиль в Запорожской области: погибли мужчина и женщина

Российские войска атаковали автомобиль в селе Новотаврийское Запорожской области, в результате чего погибли 2 человека. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.

Детали

По его словам, автомобиль двигался по селу, когда россияне нанесли по нему удар. После атаки машина загорелась.

В результате удара погибли мужчина и женщина.

россияне ударили по Комышувахе в Запорожской области: погиб мужчина, есть раненые27.09.26, 02:48 • 950 просмотров

Степан Гафтко

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