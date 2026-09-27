Оккупанты атаковали автомобиль в Запорожской области: погибли мужчина и женщина

Российские войска атаковали автомобиль в селе Новотаврийское Запорожской области, в результате чего погибли 2 человека. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.

Детали

По его словам, автомобиль двигался по селу, когда россияне нанесли по нему удар. После атаки машина загорелась.

В результате удара погибли мужчина и женщина.

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