Окупанти атакували автомобіль на Запоріжжі: загинули чоловік і жінка

російські війська атакували автомобіль у селі Новотаврійське Запорізької області, внаслідок чого загинули 2 людей. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, пише УНН.

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За його словами, автомобіль рухався селом, коли по ньому вдарили росіяни. Після атаки машина загорілася.

Унаслідок удару загинули чоловік і жінка.

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