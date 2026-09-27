росіяни вдарили по Комишувасі на Запоріжжі: загинув чоловік, поранені люди
Київ • УНН
російські війська вдарили по Комишувасі на Запоріжжі. Загинув чоловік, жінка поранена, будинок зруйновано, кілька пошкоджено.
російські війська завдали удару по селищу Комишуваха Запорізької області, внаслідок чого загинув чоловік, ще одна жінка дістала поранення. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, пише УНН.
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За його словами, внаслідок атаки один житловий будинок повністю зруйнований. Ще кілька будинків, розташованих поруч, пошкоджені.
Звичайні домівки. Звичайні люди. І знову російський удар
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Пізніше Семікін доповнив: "Кількість поранених зросла до чотирьох людей - жінка та троє чоловіків".
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