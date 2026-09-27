россияне ударили по Комышувахе в Запорожской области: погиб мужчина, есть раненые
Киев • УНН
российские войска ударили по Комышувахе в Запорожской области. Погиб мужчина, женщина ранена, дом разрушен, несколько повреждены.
российские войска нанесли удар по поселку Камышеваха Запорожской области, в результате чего погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки один жилой дом полностью разрушен. Еще несколько расположенных рядом домов повреждены.
Обычные дома. Обычные люди. И снова российский удар
Информация о последствиях атаки уточняется.
Позже Семикин дополнил: "Количество раненых возросло до четырех человек — женщина и трое мужчин".
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