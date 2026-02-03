Одесскую область ночью массированно атаковали россияне: били по энергетике, более 50 тысяч без света
Киев • УНН
Враг атаковал Одесскую область ракетами и дронами, повредив энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Более 50 тысяч жителей остались без электроснабжения, три дома повреждены.
Одесская область ночью снова подверглась массированной атаке рф, в том числе по энергетике, более 50 тысяч жителей остались без электроснабжения, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку по Одесской области. Удары зафиксированы по энергетической и гражданской инфраструктуре на юге региона. В результате атаки более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения
По его словам, энергетики уже работают над восстановлением.
Повреждены три жилых дома, а также складские и административные помещения, легковые автомобили, отметил глава ОВА.
"Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Критическая инфраструктура работает на генераторах", - указал Кипер.
