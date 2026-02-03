Одесскую область ночью массированно атаковали россияне: били по энергетике, более 50 тысяч без света

$42.970.16
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28 • 9490 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 21495 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 31786 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 24372 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 35606 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 22323 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 15440 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 13175 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 28398 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
Россия угрожает ударами по иностранным войскам в случае их развертывания в Украине2 февраля, 22:14 • 11069 просмотра
российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города2 февраля, 23:13 • 12808 просмотра
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ2 февраля, 23:34 • 20740 просмотра
"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы3 февраля, 00:29 • 15145 просмотра
В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах3 февраля, 01:43 • 19757 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться06:30 • 5852 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 35608 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 24929 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 28400 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 82056 просмотра
Дональд Трамп
Илон Маск
Джеффри Эпштейн
Денис Шмыгаль
Виталий Кличко
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Венесуэла
Китай
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 15443 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 17110 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 16966 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 16073 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 15761 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
Фильм

Одесскую область ночью массированно атаковали россияне: били по энергетике, более 50 тысяч без света

Киев • УНН

 • 1342 просмотра

Враг атаковал Одесскую область ракетами и дронами, повредив энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Более 50 тысяч жителей остались без электроснабжения, три дома повреждены.

Одесскую область ночью массированно атаковали россияне: били по энергетике, более 50 тысяч без света

Одесская область ночью снова подверглась массированной атаке рф, в том числе по энергетике, более 50 тысяч жителей остались без электроснабжения, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку по Одесской области. Удары зафиксированы по энергетической и гражданской инфраструктуре на юге региона. В результате атаки более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения

- написал Кипер.

По его словам, энергетики уже работают над восстановлением.

Повреждены три жилых дома, а также складские и административные помещения, легковые автомобили, отметил глава ОВА.

"Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Критическая инфраструктура работает на генераторах", - указал Кипер.

Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания03.02.26, 08:15 • 2650 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Недвижимость
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Одесская область