Одесскую область ночью массированно атаковали россияне: били по энергетике, более 50 тысяч без света

Одесская область ночью снова подверглась массированной атаке рф, в том числе по энергетике, более 50 тысяч жителей остались без электроснабжения, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку по Одесской области. Удары зафиксированы по энергетической и гражданской инфраструктуре на юге региона. В результате атаки более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения - написал Кипер.

По его словам, энергетики уже работают над восстановлением.

Повреждены три жилых дома, а также складские и административные помещения, легковые автомобили, отметил глава ОВА.

"Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Критическая инфраструктура работает на генераторах", - указал Кипер.

Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания