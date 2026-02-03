Одещину вночі масовано атакували росіяни: били по енергетиці, понад 50 тисяч без світла

Одеська область вночі знову зазнала масованої атаки рф, у тому числі по енергетиці, понад 50 тисяч жителів залишилися без електропостачання, повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку по Одещині. Удари зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону. В результаті атаки понад 50 тисяч жителів тимчасово залишилися без електропостачання - написав Кіпер.

З його слів, енергетики вже працюють над відновленням.

Пошкоджено три житлові будинки, а також складські та адміністративні приміщення, легкові автомобілі, зазначив голова ОВА.

"Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Критична інфраструктура працює на генераторах", - вказав Кіпер.

