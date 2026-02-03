Одещину вночі масовано атакували росіяни: били по енергетиці, понад 50 тисяч без світла
Київ • УНН
Ворог атакував Одещину ракетами та дронами, пошкодивши енергетичну та цивільну інфраструктуру. Понад 50 тисяч мешканців залишилися без електропостачання, три будинки пошкоджено.
Одеська область вночі знову зазнала масованої атаки рф, у тому числі по енергетиці, понад 50 тисяч жителів залишилися без електропостачання, повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку по Одещині. Удари зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону. В результаті атаки понад 50 тисяч жителів тимчасово залишилися без електропостачання
З його слів, енергетики вже працюють над відновленням.
Пошкоджено три житлові будинки, а також складські та адміністративні приміщення, легкові автомобілі, зазначив голова ОВА.
"Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Критична інфраструктура працює на генераторах", - вказав Кіпер.
