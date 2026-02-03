$42.970.16
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 10106 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 21877 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 32186 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 24652 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 36023 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 22475 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 15489 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 13204 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 28657 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Одещину вночі масовано атакували росіяни: били по енергетиці, понад 50 тисяч без світла

Київ • УНН

 1418 перегляди

Ворог атакував Одещину ракетами та дронами, пошкодивши енергетичну та цивільну інфраструктуру. Понад 50 тисяч мешканців залишилися без електропостачання, три будинки пошкоджено.

Одещину вночі масовано атакували росіяни: били по енергетиці, понад 50 тисяч без світла

Одеська область вночі знову зазнала масованої атаки рф, у тому числі по енергетиці, понад 50 тисяч жителів залишилися без електропостачання, повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку по Одещині. Удари зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону. В результаті атаки понад 50 тисяч жителів тимчасово залишилися без електропостачання

- написав Кіпер.

З його слів, енергетики вже працюють над відновленням.

Пошкоджено три житлові будинки, а також складські та адміністративні приміщення, легкові автомобілі, зазначив голова ОВА.

"Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Критична інфраструктура працює на генераторах", - вказав Кіпер.

Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення03.02.26, 08:15 • 2732 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
