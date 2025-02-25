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Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg
20:31 • 4866 просмотра

Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ
20:10 • 10740 просмотра

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
18:54 • 34743 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

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17:37 • 55605 просмотра

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Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
16:37 • 68299 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обсудили визит в США: Зеленский подтвердил разговор с Макроном

Обсудили визит в США: Зеленский подтвердил разговор с Макроном

Киев  •  УНН

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Президент Украины провел телефонный разговор с президентом Франции о его визите в США и координации совместных действий. Британия инициирует встречу европейских лидеров 2 марта для обсуждения войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили его визит в США, передает УНН.

Говорил с президентом Макроном о его визите в Америку. Координируем наши действия. Эммануэль, спасибо за поддержку 

- сказал Зеленский.

Дополнение

Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Киром Стармером.

Напомним

Великобритания обсуждает возможность созыва группы европейских лидеров для дальнейших переговоров о войне России в Украине. Встреча может состояться уже 2 марта. Планы не являются окончательными и еще могут измениться, и встреча может состояться виртуально.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
kir-starmerКир Стармер
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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