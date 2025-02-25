Обсудили визит в США: Зеленский подтвердил разговор с Макроном
Киев • УНН
Президент Украины провел телефонный разговор с президентом Франции о его визите в США и координации совместных действий. Британия инициирует встречу европейских лидеров 2 марта для обсуждения войны в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили его визит в США, передает УНН.
Говорил с президентом Макроном о его визите в Америку. Координируем наши действия. Эммануэль, спасибо за поддержку
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Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Киром Стармером.
Напомним
Великобритания обсуждает возможность созыва группы европейских лидеров для дальнейших переговоров о войне России в Украине. Встреча может состояться уже 2 марта. Планы не являются окончательными и еще могут измениться, и встреча может состояться виртуально.