Обговорили візит до США: Зеленський підтвердив розмову з Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорили його візит до США, передає УНН.

Говорив з президентом Макроном про його візит в Америку. Координуємо наші дії. Еммануель, дякую за підтримку - сказав Зеленський.

Доповнення

Сьогодні президент Франції Еммануель Макрон повідомляв, що провів розмову з Президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Нагадаємо

Велика Британія обговорює можливість скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів про війну росії в Україні. Зустріч може відбутися вже 2 березня. Плани не є остаточними і ще можуть змінитися, і зустріч може відбутися віртуально.