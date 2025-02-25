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05:23 • 9381 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121762 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182229 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146676 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138314 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117092 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107814 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102973 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141403 перегляди

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Обговорили візит до США: Зеленський підтвердив розмову з Макроном

Обговорили візит до США: Зеленський підтвердив розмову з Макроном

Київ • УНН

 • 22758 перегляди

Президент України провів телефонну розмову з президентом Франції щодо його візиту до США та координації спільних дій. Британія ініціює зустріч європейських лідерів 2 березня для обговорення війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорили його візит до США, передає УНН.

Говорив з президентом Макроном про його візит в Америку. Координуємо наші дії. Еммануель, дякую за підтримку 

- сказав Зеленський.

Доповнення

Сьогодні президент Франції Еммануель Макрон повідомляв, що провів розмову з Президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Нагадаємо

Велика Британія обговорює можливість скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів про війну росії в Україні. Зустріч може відбутися вже 2 березня. Плани не є остаточними і ще можуть змінитися, і зустріч може відбутися віртуально.

Павло Башинський

Павло Башинський

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