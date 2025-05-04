Обстрелы Харьковщины: погибший в Боровой, раненые в Купянске, разрушение инфраструктуры

По территории Харьковской области российская армия применяла "шахеды", КАБы и БПЛА неустановленного типа.

Передает УНН со ссылкой на страницу руководителя ОВА Харьковщины Олега Синегубова.

Детали

За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадали 4 населенных пункта и город Купянск, пишет начальник ОВА Харьковской области.

В результате обстрелов в с. Боровая погиб мужчина, в г. Купянск четверо женщин получили ранения.

В Изюмском районе повреждены 3 админздания, 8 частных домовладений, 3 многоквартирных дома, почтовое отделение, здание учебного заведения, складское здание и 2 авто;

Также разрушено админздание, здание детского сада, 2 многоквартирных дома Купянском районе. Повреждены 4 частных дома и 2 авто.

В Харьковском районе поврежден частный дом.

Враг активно применял по Харьковщине следующие виды вооружения:

11 КАБ;

18 неуправляемых авиационных ракет;

9 БпЛА типа «Шахед»;

8 БпЛА неустановленного типа.

За прошедшие сутки зафиксировано 253 боевых столкновения.

На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений в районе населенного пункта Волчанск

Напомним

Российские захватчики атаковали населенные пункты Изюмского района в Харьковской области. Повреждены жилые дома, учебное заведение и здание сельсовета, возникли пожары.

В Запорожье количество пострадавших от удара рф возросло до 33