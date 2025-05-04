Обстрелы Харьковщины: погибший в Боровой, раненые в Купянске, разрушение инфраструктуры
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Харьковскую область, применив КАБ, БПЛА и ракеты. Есть жертвы и раненые среди гражданских, повреждены дома, админздания и учебные заведения.
По территории Харьковской области российская армия применяла "шахеды", КАБы и БПЛА неустановленного типа.
Передает УНН со ссылкой на страницу руководителя ОВА Харьковщины Олега Синегубова.
Детали
За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадали 4 населенных пункта и город Купянск, пишет начальник ОВА Харьковской области.
В результате обстрелов в с. Боровая погиб мужчина, в г. Купянск четверо женщин получили ранения.
В Изюмском районе повреждены 3 админздания, 8 частных домовладений, 3 многоквартирных дома, почтовое отделение, здание учебного заведения, складское здание и 2 авто;
Также разрушено админздание, здание детского сада, 2 многоквартирных дома Купянском районе. Повреждены 4 частных дома и 2 авто.
В Харьковском районе поврежден частный дом.
Враг активно применял по Харьковщине следующие виды вооружения:
- 11 КАБ;
- 18 неуправляемых авиационных ракет;
- 9 БпЛА типа «Шахед»;
- 8 БпЛА неустановленного типа.
За прошедшие сутки зафиксировано 253 боевых столкновения.
На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений в районе населенного пункта Волчанск
Напомним
Российские захватчики атаковали населенные пункты Изюмского района в Харьковской области. Повреждены жилые дома, учебное заведение и здание сельсовета, возникли пожары.
В Запорожье количество пострадавших от удара рф возросло до 3303.05.25, 10:41 • 3916 просмотров