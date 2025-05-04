Обстрелы Харьковщины: погибший в Боровой, раненые в Купянске, разрушение инфраструктуры

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
3 мая, 09:33 • 32570 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 84933 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 79481 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 61262 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 74373 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 72922 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 59792 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 74266 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 106222 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 46991 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+23°
6.7м/с
39%
742 мм
Популярные новости

Атака на Киев: есть пострадавшие, среди них дети

3 мая, 23:29 • 17516 просмотра

"Претенциозная чушь": медведев резко ответил Трампу относительно участия США во Второй мировой войне

02:34 • 7704 просмотра

российские войска продвинулись на пяти направлениях, ВСУ контратакуют: карты ISW

03:17 • 13206 просмотра

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

04:30 • 5610 просмотра

Атака "Шахедов" на Киев: количество пострадавших возросло до 11

05:03 • 12165 просмотра
публикации

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 79481 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 43421 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 74971 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 83267 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 106222 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

04:30 • 5972 просмотра

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

2 мая, 18:47 • 33859 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

2 мая, 17:00 • 72922 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 33520 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

2 мая, 13:46 • 36472 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Обстрелы Харьковщины: погибший в Боровой, раненые в Купянске, разрушение инфраструктуры

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Российские войска обстреляли Харьковскую область, применив КАБ, БПЛА и ракеты. Есть жертвы и раненые среди гражданских, повреждены дома, админздания и учебные заведения.

Обстрелы Харьковщины: погибший в Боровой, раненые в Купянске, разрушение инфраструктуры

По территории Харьковской области российская армия применяла "шахеды", КАБы и БПЛА неустановленного типа.

Передает УНН со ссылкой на страницу руководителя ОВА Харьковщины Олега Синегубова.

Детали

За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадали 4 населенных пункта и город Купянск, пишет начальник ОВА Харьковской области. 

В результате обстрелов в с. Боровая погиб мужчина, в г. Купянск четверо женщин получили ранения.

В Изюмском районе повреждены 3 админздания, 8 частных домовладений, 3 многоквартирных дома, почтовое отделение, здание учебного заведения, складское здание и 2 авто; 

Также разрушено админздание, здание детского сада, 2 многоквартирных дома Купянском районе. Повреждены 4 частных дома и 2 авто.

В Харьковском районе поврежден частный дом.

Враг активно применял по Харьковщине следующие виды вооружения:

  • 11 КАБ;
    • 18 неуправляемых авиационных ракет;
      • 9 БпЛА типа «Шахед»;
        • 8 БпЛА неустановленного типа.

          За прошедшие сутки зафиксировано 253 боевых столкновения.

          На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений в районе населенного пункта Волчанск

          Напомним

          Российские захватчики атаковали населенные пункты Изюмского района в Харьковской области. Повреждены жилые дома, учебное заведение и здание сельсовета, возникли пожары.

          В Запорожье количество пострадавших от удара рф возросло до 3303.05.25, 10:41 • 3916 просмотров

          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

          Война
          Волчанск
          Олег Синегубов
          Харьковская область
          Шахед-136
          Запорожье
          Купянск
          Brent
          $61.56
          Bitcoin
          $95,887.50
          S&P 500
          $5,687.46
          Tesla
          $290.87
          Газ TTF
          $33.08
          Золото
          $3,241.25
          Ethereum
          $1,840.93