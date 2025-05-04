Обстріли Харківщини: загиблий у Боровій, поранені у Куп'янську, руйнування інфраструктури
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Харківську область, застосувавши КАБи, БПЛА та ракети. Є жертви та поранені серед цивільних, пошкоджено будинки, адмінбудівлі та навчальні заклади.
По території Харківської області російська армія застосовувала "шахеди", КАБи та БПЛА невстановленого типу.
Передає УНН із посиланням на сторінку керівника ОВА Харківщини Олега Синєгубова.
Деталі
Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали 4 населені пункти та місто Куп’янськ, пише начальник ОВА Харківської області.
Внаслідок обстрілів у с. Борова загинув чоловік, у м. Куп’янськ четверо жінок отримали поранення.
У Ізюмському районі пошкоджено 3 адмінбудівлі, 8 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирних будинки, поштове відділення, будівлю навчального закладу, складську будівлю та 2 авто;
Також зруйновано адмінбудівлю, будівлю дитячого садка, 2 багатоквартирних будинки Куп’янську районі. Пошкоджено 4 приватних будинки та 2 авто.
У Харківському районі пошкоджено приватний будинок.
Ворог активно застосовував по Харківщині такі види озброєння:
- 11 КАБ;
- 18 некерованих авіаційних ракет;
- 9 БпЛА типу «Шахед»;
- 8 БпЛА невстановленого типу.
Упродовж минулої доби зафіксовано 253 бойових зіткнення.
На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районі населеного пункту Вовчанськ
Нагадаємо
Російські загарбники атакували населені пункти Ізюмського району на Харківщині. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та будівлю сільради, виникли пожежі.
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