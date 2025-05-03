У Запоріжжі кількість постраждалих від удару рф зросла до 33

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього
Ексклюзив
06:30 • 6978 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

06:01 • 18110 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 26074 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 48244 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 44322 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 49151 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 68218 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 84361 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 46241 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

2 травня, 05:30 • 52077 перегляди

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+22°
7.2м/с
29%
746 мм
Популярнi новини

Атака дронів: у Криму та кількох регіонах рф лунають вибухи

2 травня, 23:29 • 5060 перегляди

В росії на путіна чиниться тиск після підписання угоди між Україною та США - The Washington Post

3 травня, 00:59 • 31887 перегляди

Штурмовики ЗСУ показали ефектне знищення міномета, складу БК та піхоти окупантів

3 травня, 02:55 • 6082 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

04:30 • 13770 перегляди

Українські військові візьмуть участь у параді у Великій Британії 5 травня

06:03 • 7056 перегляди
Публікації

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

06:01 • 18105 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

04:30 • 13838 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

2 травня, 14:35 • 54633 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

2 травня, 14:18 • 63688 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 84358 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

2 травня, 18:47 • 20846 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

2 травня, 17:00 • 44320 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

2 травня, 14:45 • 22582 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

2 травня, 13:46 • 26596 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

2 травня, 12:04 • 26546 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

У Запоріжжі кількість постраждалих від удару рф зросла до 33

Київ • УНН

 • 994 перегляди

Внаслідок атаки рф на Запоріжжя 2 травня постраждали 33 людини, шестеро з них госпіталізовано. Поранені з мінно-вибуховими травмами отримують необхідну допомогу.

У Запоріжжі кількість постраждалих від удару рф зросла до 33

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя 2 травня кількість постраждалих зросла до 33, шестеро з них госпіталізовано, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

33 постраждалих. Шестеро з них залишаються у лікарні - двоє у тяжкому стані, четверо у стані середньої тяжкості. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 2 травня

- написав Федоров.

Поранені, більшість з яких має мінно-вибухові травми, переломи та опіки, отримують всю необхідну допомогу, зазначив голова ОВА.

Доповнення

За даними Запорізької обласної прокуратури, 1 травня 2025 року близько 22:00 армія рф атакувала інфраструктуру Запоріжжя ударними БпЛА. Внаслідок влучання понад 10 ворожих безпілотників зазнали руйнувань та пошкоджень багатоповерхові будинки, приватні домоволодіння, будівлі навчальних закладів та інша інфраструктура міста, понівечено автотранспорт.

У Запоріжжі росіяни масовано атакували локомотиворемонтний завод - Укрзалізниця02.05.25, 08:19 • 3694 перегляди

Раніше було відомо про 31 постраждалого.

У Запоріжжі кількість поранених через масовану атаку рф зросла до 31, серед них двоє дітей02.05.25, 13:41 • 2482 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Запоріжжя
Brent
$61.56
Bitcoin
$96,327.20
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,825.33