У Запоріжжі кількість постраждалих від удару рф зросла до 33
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Запоріжжя 2 травня постраждали 33 людини, шестеро з них госпіталізовано. Поранені з мінно-вибуховими травмами отримують необхідну допомогу.
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя 2 травня кількість постраждалих зросла до 33, шестеро з них госпіталізовано, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
33 постраждалих. Шестеро з них залишаються у лікарні - двоє у тяжкому стані, четверо у стані середньої тяжкості. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ніч на 2 травня
Поранені, більшість з яких має мінно-вибухові травми, переломи та опіки, отримують всю необхідну допомогу, зазначив голова ОВА.
Доповнення
За даними Запорізької обласної прокуратури, 1 травня 2025 року близько 22:00 армія рф атакувала інфраструктуру Запоріжжя ударними БпЛА. Внаслідок влучання понад 10 ворожих безпілотників зазнали руйнувань та пошкоджень багатоповерхові будинки, приватні домоволодіння, будівлі навчальних закладів та інша інфраструктура міста, понівечено автотранспорт.
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