В Запорожье количество пострадавших от удара рф возросло до 33

В результате вражеской атаки на Запорожье 2 мая количество пострадавших возросло до 33, шестеро из них госпитализированы, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

33 пострадавших. Шестеро из них остаются в больнице - двое в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести. Таковы последствия вражеской атаки на Запорожье в ночь на 2 мая - написал Федоров.

Раненые, большинство из которых имеет минно-взрывные травмы, переломы и ожоги, получают всю необходимую помощь, отметил председатель ОВА.

Дополнение

По данным Запорожской областной прокуратуры, 1 мая 2025 года около 22:00 армия рф атаковала инфраструктуру Запорожья ударными БпЛА. В результате попадания более 10 вражеских беспилотников получили разрушения и повреждения многоэтажные дома, частные домовладения, здания учебных заведений и другая инфраструктура города, искорежен автотранспорт.

В Запорожье россияне массированно атаковали локомотиворемонтный завод - Укрзализныця

Ранее было известно о 31 пострадавшем.

В Запорожье количество раненых из-за массированной атаки рф возросло до 31, среди них двое детей