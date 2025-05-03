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В Запорожье количество пострадавших от удара рф возросло до 33

Киев • УНН

 • 622 просмотра

В результате атаки рф на Запорожье 2 мая пострадали 33 человека, шестеро из них госпитализированы. Раненые с минно-взрывными травмами получают необходимую помощь.

В Запорожье количество пострадавших от удара рф возросло до 33

В результате вражеской атаки на Запорожье 2 мая количество пострадавших возросло до 33, шестеро из них госпитализированы, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

33 пострадавших. Шестеро из них остаются в больнице - двое в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести. Таковы последствия вражеской атаки на Запорожье в ночь на 2 мая

- написал Федоров.

Раненые, большинство из которых имеет минно-взрывные травмы, переломы и ожоги, получают всю необходимую помощь, отметил председатель ОВА.

Дополнение

По данным Запорожской областной прокуратуры, 1 мая 2025 года около 22:00 армия рф атаковала инфраструктуру Запорожья ударными БпЛА. В результате попадания более 10 вражеских беспилотников получили разрушения и повреждения многоэтажные дома, частные домовладения, здания учебных заведений и другая инфраструктура города, искорежен автотранспорт.

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Ранее было известно о 31 пострадавшем.

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