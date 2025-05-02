В Запорожье количество раненых из-за массированной атаки рф возросло до 31, среди них двое детей
Киев • УНН
В результате российской массированной атаки дронами в Запорожье возросло количество раненых до 31, среди них двое детей. В больницах города находятся 7 пострадавших.
В Запорожье количество раненых в результате российского массированного удара дронами возросло до 31, среди них двое детей. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Уже 31 раненый, в том числе двое детей: в больницы Запорожья продолжают обращаться пострадавшие в результате вчерашней атаки на областной центр
Также сообщается, что увеличилось количество госпитализированных - в медучреждениях находятся 7 человек.
Напомним
Как ранее писал УНН в результате вражеской атаки на Запорожье количество раненых возросло до 29. Оккупанты нанесли 589 ударов по 16 населенным пунктам области, повреждено много зданий.
В Запорожье россияне массированно атаковали локомотиворемонтный завод - Укрзализныця02.05.25, 08:19 • 2916 просмотров