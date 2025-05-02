Атака на Запоріжжя і область: ворог завдав 589 ударів по 16 населених пунктах
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя кількість поранених зросла до 29. Окупанти завдали 589 ударів по 16 населених пунктах області, пошкоджено багато будівель.
Кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 29. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
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За його словами, загалом упродовж доби окупанти завдали 589 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області:
- війська рф здійснили 17 авіаційних ударів по Залізничному, Новоандріївці, Святопетрівці, Зеленому та Цвітковому;
- 349 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;
- 9 обстрілів із РСЗВ накрили Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівку та Чарівне;
- 214 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки та Павлівки.
"Надійшло 142 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів", - резюмував Федоров.
Нагадаємо
Ввечері у четвер, 1 травня, росіяни вдарили дронами по Запоріжжю. Під ударом опинилися приватні будинки, заклади освіти та об’єкти інфраструктури.
Згодом повідомлялося про одного загиблого, втім незабаром Федоров спростував цю інформацію. За його словами, рятувальники деблокували постраждалого з-під завалів.
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