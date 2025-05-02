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Атака на Запоріжжя і область: ворог завдав 589 ударів по 16 населених пунктах

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя кількість поранених зросла до 29. Окупанти завдали 589 ударів по 16 населених пунктах області, пошкоджено багато будівель.

Атака на Запоріжжя і область: ворог завдав 589 ударів по 16 населених пунктах

Кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 29. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, загалом упродовж доби окупанти завдали 589 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області:

  • війська рф здійснили 17 авіаційних ударів по Залізничному, Новоандріївці, Святопетрівці, Зеленому та Цвітковому;
    • 349 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;
      • 9 обстрілів із РСЗВ накрили Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівку та Чарівне;
        • 214 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки та Павлівки.

          "Надійшло 142 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів", - резюмував Федоров.

          Нагадаємо

          Ввечері у четвер, 1 травня, росіяни вдарили дронами по Запоріжжю. Під ударом опинилися приватні будинки, заклади освіти та об’єкти інфраструктури.

          Згодом повідомлялося про одного загиблого, втім незабаром Федоров спростував цю інформацію. За його словами, рятувальники деблокували постраждалого з-під завалів.

          Авіаудар по Костянтинівці: окупанти пошкодили підприємство та автівки01.05.25, 17:26 • 7598 переглядiв

          Вадим Хлюдзинський

          Вадим Хлюдзинський

          Війна
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