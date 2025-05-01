Авіаудар по Костянтинівці: окупанти пошкодили підприємство та автівки

$41.470.09
47.170.12
ukenru
"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку
Ексклюзив
14:27 • 12614 перегляди

"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку

12:24 • 29750 перегляди

Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Ексклюзив
11:10 • 50724 перегляди

Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес

10:25 • 63343 перегляди

Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США

Ексклюзив
1 травня, 08:40 • 73183 перегляди

Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

1 травня, 04:00 • 234311 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

30 квітня, 21:58 • 138303 перегляди

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови - офіційно

30 квітня, 15:17 • 161494 перегляди

Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

Ексклюзив
30 квітня, 09:29 • 223781 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

30 квітня, 08:44 • 247614 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
5м/с
31%
751 мм
Популярнi новини

Втримати коріння: як Україні вдалося зберегти кримські наукові надбання рослинництва

1 травня, 09:26 • 124321 перегляди

McDonald's прибирає легендарний бургер "Біг Тейсті" з меню

09:35 • 45076 перегляди

Навмисна провокація проти дружби країн: посол України в Польщі відреагував на інцидент з прапором

10:34 • 24546 перегляди

Знову заморозки: Діденко попереджає про зниження температури вночі, а також дощі на заході України

10:41 • 15521 перегляди

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

13:44 • 27589 перегляди
Публікації

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

13:44 • 27882 перегляди

Втримати коріння: як Україні вдалося зберегти кримські наукові надбання рослинництва

1 травня, 09:26 • 124635 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

1 травня, 04:00 • 234258 перегляди

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

30 квітня, 15:42 • 190064 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

30 квітня, 13:19 • 227585 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Олександр Сирський

Дональд Трамп

Михайло Федоров

Папа Франциск

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Після фільмів Феррари та Герцога: режисер Такаші Мііке зніме нову версію "Поганого лейтенанта"

14:10 • 9422 перегляди

Донька Де Ніро оголосила про свій трансгендерний перехід: як відреагував зірковий тато

13:28 • 12682 перегляди

Том Круз закрутив новий роман? Кінозірку помітили у компанії кубинської акторки Ани де Армас 62-річного голлівудського актора

13:27 • 11865 перегляди

McDonald's прибирає легендарний бургер "Біг Тейсті" з меню

09:35 • 45289 перегляди

50-річний Леонардо Ді Капріо приголомшив шанувальників раптовим схудненням: фото

30 квітня, 13:52 • 77877 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

Telegram

9K720 Iskander

Rockwell B-1 Lancer

Авіаудар по Костянтинівці: окупанти пошкодили підприємство та автівки

Київ • УНН

 • 3792 перегляди

російські війська завдали авіаудар по Костянтинівці, пошкодивши об'єкт критичної інфраструктури та майно. На щастя, обійшлося без жертв серед мирного населення.

Авіаудар по Костянтинівці: окупанти пошкодили підприємство та автівки

У четвер, 1 травня, російські окупанти здійснили авіаудар керованою авіабомбою "ФАБ-250" по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив в Facebook начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, передає УНН.

Деталі

Удар був здійснений о 10:40 по території підприємства критичної інфраструктури громади. Внаслідок удару постраждалих серед цивільного населення нема, але зафіксовані серйозні пошкодження інфраструктури.

Зокрема, частково було зруйновано фасад адміністративної будівлі комунального підприємства, знищено або пошкоджено 5 гаражних приміщень, а також пошкоджено 2 легкових автомобілі.

Крім того, зазнали руйнувань 2 господарські приміщення, що належать фізичній особі-підприємцю.

Нагадаємо

Окупанти масово зливають шахтні води, каналізацію та стоки у водойми Донбасу. Як повідомляє Центр національного спротиву, росіяни свідомо погіршують екологічну ситуацію в регіоні і створюють там катастрофу.

Також УНН повідомляв, що володимир путін бреше про "розграбування українського народу київським режимом". Водночас росія вивозить Донбас по шматках.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Донецька область
FAB-250
Костянтинівка
Brent
$61.33
Bitcoin
$96,836.50
S&P 500
$5,652.26
Tesla
$289.12
Газ TTF
$32.16
Золото
$3,226.80
Ethereum
$1,848.97