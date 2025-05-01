Авіаудар по Костянтинівці: окупанти пошкодили підприємство та автівки
Київ • УНН
російські війська завдали авіаудар по Костянтинівці, пошкодивши об'єкт критичної інфраструктури та майно. На щастя, обійшлося без жертв серед мирного населення.
У четвер, 1 травня, російські окупанти здійснили авіаудар керованою авіабомбою "ФАБ-250" по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив в Facebook начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, передає УНН.
Деталі
Удар був здійснений о 10:40 по території підприємства критичної інфраструктури громади. Внаслідок удару постраждалих серед цивільного населення нема, але зафіксовані серйозні пошкодження інфраструктури.
Зокрема, частково було зруйновано фасад адміністративної будівлі комунального підприємства, знищено або пошкоджено 5 гаражних приміщень, а також пошкоджено 2 легкових автомобілі.
Крім того, зазнали руйнувань 2 господарські приміщення, що належать фізичній особі-підприємцю.
Нагадаємо
Окупанти масово зливають шахтні води, каналізацію та стоки у водойми Донбасу. Як повідомляє Центр національного спротиву, росіяни свідомо погіршують екологічну ситуацію в регіоні і створюють там катастрофу.
Також УНН повідомляв, що володимир путін бреше про "розграбування українського народу київським режимом". Водночас росія вивозить Донбас по шматках.