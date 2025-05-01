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Авиаудар по Константиновке: оккупанты повредили предприятие и автомобили

Киев • УНН

 • 1850 просмотра

Российские войска нанесли авиаудар по Константиновке, повредив объект критической инфраструктуры и имущество. К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения.

Авиаудар по Константиновке: оккупанты повредили предприятие и автомобили

В четверг, 1 мая, российские оккупанты совершили авиаудар управляемой авиабомбой "ФАБ-250" по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил в Facebook начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, передает УНН.

Детали

Удар был нанесен в 10:40 по территории предприятия критической инфраструктуры общины. В результате удара пострадавших среди гражданского населения нет, но зафиксированы серьезные повреждения инфраструктуры.

В частности, частично был разрушен фасад административного здания коммунального предприятия, уничтожено или повреждено 5 гаражных помещений, а также повреждены 2 легковых автомобиля.

Кроме того, разрушениям подверглись 2 хозяйственные постройки, принадлежащие физическому лицу-предпринимателю.

Напомним

Оккупанты массово сливают шахтные воды, канализацию и стоки в водоемы Донбасса. Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне сознательно ухудшают экологическую ситуацию в регионе и создают там катастрофу.

Также УНН сообщал, что владимир путин лжет о "разграблении украинского народа киевским режимом". В то же время россия вывозит Донбасс по кускам.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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