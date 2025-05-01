Ворожий обстріл Запоріжжя: загинув 61-річний чоловік, є поранені
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя загинув 61-річний чоловік, ще четверо отримали поранення. Під ударом опинилися приватні будинки, заклади освіти та об’єкти інфраструктури.
61-річний чоловік загинув внаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
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Також, за його словами, ще чотири людини зазнали поранень. При цьому кількість жертв атаки може збільшитися
Є люди під завалами. Є поранені
Він також додав, що під ударом росіян опинився навчальний заклад. Пізніше Федоров уточнив, що росіяни поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти та обʼєктах інфраструктури.
Нагадаємо
Ввечері у четвер, 1 травня, армія рф завдала щонайменше 10 ударів по Запоріжжю. Попередньо повідомлялося прпо одного пораненого.
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