Вражеский обстрел Запорожья: погиб 61-летний мужчина, есть раненые
Киев • УНН
В результате российских обстрелов Запорожья погиб 61-летний мужчина, еще четверо получили ранения. Под ударом оказались частные дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
61-летний мужчина погиб в результате российских обстрелов Запорожья. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
Также, по его словам, еще четыре человека получили ранения. При этом количество жертв атаки может увеличиться
Есть люди под завалами. Есть раненые
Он также добавил, что под ударом россиян оказалось учебное заведение. Позже Федоров уточнил, что россияне попали по частным домам, многоэтажкам, учебным заведениям и объектам инфраструктуры.
Напомним
Вечером в четверг, 1 мая, армия рф нанесла не менее 10 ударов по Запорожью. Предварительно сообщалось об одном раненом.
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