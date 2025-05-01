Окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів, є поранений - ОВА

Армія рф завдала щонайменше 10 ударів по Запоріжжю. Попередньо, є постраждалі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. Сталися кілька пожеж. За попередньою інформацією, є постраждалі - повідомив Федоров.

За словами голови ОВА, усі деталі встановлюються.

Згодом Федоров уточнив, що надійшла інформація про одного пораненого. Бригада медиків виїхала на місце.

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Раніше голова ОВА повідомив, що армія рф атакує Запоріжжя дронами, у різних районах лунають вибухи.