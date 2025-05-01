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"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку
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Масована атака дронів на Запоріжжя: у різних районах лунають вибухи

Київ • УНН

 • 2054 перегляди

Російська армія атакує Запоріжжя дронами, про що повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. У різних районах міста лунають вибухи, працює ППО.

Масована атака дронів на Запоріжжя: у різних районах лунають вибухи

Армія рф атакує Запоріжжя дронами, у різних районах лунають вибухи. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Вибухи у різних районах Запоріжжя 

- повідомив Федоров.

Секретар Запорізької міської ради та виконувачка обовʼязків міського голови Регіна Харченко також підтвердила інформацію про вибухи.

Будьте в безпечних місцях! Працює наше ППО! Чуємо вибухи! Не виходьте з безпечних місць! 

- повідомила Харченко.

Додамо

У моніторингових каналах повідомляють про низку ворожих дронів, які атакують Запоріжжя.

Антоніна Туманова

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