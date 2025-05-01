Масована атака дронів на Запоріжжя: у різних районах лунають вибухи
Київ • УНН
Російська армія атакує Запоріжжя дронами, про що повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. У різних районах міста лунають вибухи, працює ППО.
Армія рф атакує Запоріжжя дронами, у різних районах лунають вибухи. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Вибухи у різних районах Запоріжжя
Секретар Запорізької міської ради та виконувачка обовʼязків міського голови Регіна Харченко також підтвердила інформацію про вибухи.
Будьте в безпечних місцях! Працює наше ППО! Чуємо вибухи! Не виходьте з безпечних місць!
Додамо
У моніторингових каналах повідомляють про низку ворожих дронів, які атакують Запоріжжя.