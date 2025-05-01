Масована атака дронів на Запоріжжя: у різних районах лунають вибухи

Армія рф атакує Запоріжжя дронами, у різних районах лунають вибухи. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Вибухи у різних районах Запоріжжя - повідомив Федоров.

Секретар Запорізької міської ради та виконувачка обовʼязків міського голови Регіна Харченко також підтвердила інформацію про вибухи.

Будьте в безпечних місцях! Працює наше ППО! Чуємо вибухи! Не виходьте з безпечних місць! - повідомила Харченко.

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У моніторингових каналах повідомляють про низку ворожих дронів, які атакують Запоріжжя.