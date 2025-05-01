Массированная атака дронов на Запорожье: в разных районах раздаются взрывы
Киев • УНН
Российская армия атакует Запорожье дронами, о чем сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. В разных районах города раздаются взрывы, работает ПВО.
Армия рф атакует Запорожье дронами, в разных районах раздаются взрывы. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Взрывы в разных районах Запорожья
Секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко также подтвердила информацию о взрывах.
Будьте в безопасных местах! Работает наше ПВО! Слышим взрывы! Не выходите из безопасных мест!
Добавим
В мониторинговых каналах сообщают о ряде вражеских дронов, которые атакуют Запорожье.