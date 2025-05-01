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Массированная атака дронов на Запорожье: в разных районах раздаются взрывы

Киев • УНН

 • 1114 просмотра

Российская армия атакует Запорожье дронами, о чем сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. В разных районах города раздаются взрывы, работает ПВО.

Массированная атака дронов на Запорожье: в разных районах раздаются взрывы

Армия рф атакует Запорожье дронами, в разных районах раздаются взрывы. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Взрывы в разных районах Запорожья 

- сообщил Федоров.

Секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко также подтвердила информацию о взрывах.

Будьте в безопасных местах! Работает наше ПВО! Слышим взрывы! Не выходите из безопасных мест! 

- сообщила Харченко.

Добавим

В мониторинговых каналах сообщают о ряде вражеских дронов, которые атакуют Запорожье.

Антонина Туманова

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