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Оккупанты нанесли по Запорожью не менее 10 ударов, есть раненый - ОВА

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Российские войска нанесли не менее 10 ударов по Запорожью, вызвав пожары. По предварительной информации главы ОВА, есть пострадавшие, детали уточняются.

Оккупанты нанесли по Запорожью не менее 10 ударов, есть раненый - ОВА

Армия рф нанесла по меньшей мере 10 ударов по Запорожью. Предварительно, есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Россияне нанесли по Запорожью не менее 10 ударов. Произошло несколько пожаров. По предварительной информации, есть пострадавшие 

- сообщил Федоров.

По словам председателя ОВА, все детали устанавливаются.

Впоследствии Федоров уточнил, что поступила информация об одном раненом. Бригада медиков выехала на место.

Добавим

Ранее председатель ОВА сообщил, что армия рф атакует Запорожье дронами, в разных районах раздаются взрывы.

Антонина Туманова

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