Атака на Запорожье и область: враг нанес 589 ударов по 16 населенным пунктам

Количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 29. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в целом в течение суток оккупанты нанесли 589 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области:

войска рф совершили 17 авиационных ударов по Железнодорожному, Новоандреевке, Святопетровке, Зеленому и Цветковому;

349 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Беленькое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку;

9 обстрелов из РСЗО накрыли Орехов, Гуляйполе, Новоданиловку и Чаривное;

214 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодаровки и Павловки.

"Поступило 142 сообщения о повреждении квартир, частных домов, автомобилей, гаражей", - резюмировал Федоров.

Напомним

Вечером в четверг, 1 мая, россияне ударили дронами по Запорожью. Под ударом оказались частные дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.

Впоследствии сообщалось об одном погибшем, впрочем вскоре Федоров опроверг эту информацию. По его словам, спасатели деблокировали пострадавшего из-под завалов.

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