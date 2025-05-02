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Атака на Запорожье и область: враг нанес 589 ударов по 16 населенным пунктам

Киев • УНН

 • 456 просмотра

В результате вражеской атаки на Запорожье количество раненых возросло до 29. Оккупанты нанесли 589 ударов по 16 населенным пунктам области, повреждено много зданий.

Атака на Запорожье и область: враг нанес 589 ударов по 16 населенным пунктам

Количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 29. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в целом в течение суток оккупанты нанесли 589 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области:

  • войска рф совершили 17 авиационных ударов по Железнодорожному, Новоандреевке, Святопетровке, Зеленому и Цветковому;
    • 349 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Беленькое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку;
      • 9 обстрелов из РСЗО накрыли Орехов, Гуляйполе, Новоданиловку и Чаривное;
        • 214 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодаровки и Павловки.

          "Поступило 142 сообщения о повреждении квартир, частных домов, автомобилей, гаражей", - резюмировал Федоров.

          Напомним

          Вечером в четверг, 1 мая, россияне ударили дронами по Запорожью. Под ударом оказались частные дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.

          Впоследствии сообщалось об одном погибшем, впрочем вскоре Федоров опроверг эту информацию. По его словам, спасатели деблокировали пострадавшего из-под завалов.

          Авиаудар по Константиновке: оккупанты повредили предприятие и автомобили01.05.25, 17:26 • 7574 просмотра

          Вадим Хлюдзинский

          Вадим Хлюдзинский

          Война
          Иван Федоров
          Запорожье
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