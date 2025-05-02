Атака на Запорожье и область: враг нанес 589 ударов по 16 населенным пунктам
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Запорожье количество раненых возросло до 29. Оккупанты нанесли 589 ударов по 16 населенным пунктам области, повреждено много зданий.
Количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 29. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в целом в течение суток оккупанты нанесли 589 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области:
- войска рф совершили 17 авиационных ударов по Железнодорожному, Новоандреевке, Святопетровке, Зеленому и Цветковому;
- 349 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Беленькое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку;
- 9 обстрелов из РСЗО накрыли Орехов, Гуляйполе, Новоданиловку и Чаривное;
- 214 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодаровки и Павловки.
"Поступило 142 сообщения о повреждении квартир, частных домов, автомобилей, гаражей", - резюмировал Федоров.
Напомним
Вечером в четверг, 1 мая, россияне ударили дронами по Запорожью. Под ударом оказались частные дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
Впоследствии сообщалось об одном погибшем, впрочем вскоре Федоров опроверг эту информацию. По его словам, спасатели деблокировали пострадавшего из-под завалов.
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