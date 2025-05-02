Удар по Запоріжжю: чоловік, якого вважали загиблим, виявився живим, кількість поранених знову зросла
Київ • УНН
Попередня інформація про загибель чоловіка внаслідок удару по Запоріжжю не підтвердилась. Рятувальники деблокували постраждалого з-під завалів. Кількість поранених зросла до 14.
Попередня інформація про загибель 61-річного чоловіка внаслідок ворожого удару по Запоріжжю не підтвердилась. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, щойно рятувальники деблокували постраждалого з-під завалів.
Медики доправляють його до лікарні
Пізніше він додав, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранень зазнали 14 людей - десять чоловіків і чотири жінки.
"Девʼять з них зараз у лікарнях. Пʼятеро отримали медичну допомогу на місці", - написав Федоров.
Тим часом у ДСНС уточнили, що ворог вдарив дронами з 22:05 по 22:20. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки, заклад освіти та об'єкт інфраструктури.
За однією адресою сталося руйнування багатоповерхового житлового будинку та пожежа на площі 100 квадратних метрів. Рятувальники... локалізували пожежу. Крім того, за двома іншими адресами, надзвичайники загасили займання 5 гаражів на загальній площі 72 квадратних метрів
Рятувальники додали, що на місцях працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо
Ввечері у четвер, 1 травня, росіяни вдарили дронами по Запоріжжю. Під ударом опинилися приватні будинки, заклади освіти та об’єкти інфраструктури. Восьмеро людей зазнали поранень.
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