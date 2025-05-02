Удар по Запоріжжю: чоловік, якого вважали загиблим, виявився живим, кількість поранених знову зросла

Попередня інформація про загибель 61-річного чоловіка внаслідок ворожого удару по Запоріжжю не підтвердилась. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

За його словами, щойно рятувальники деблокували постраждалого з-під завалів.

Пізніше він додав, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранень зазнали 14 людей - десять чоловіків і чотири жінки.

"Девʼять з них зараз у лікарнях. Пʼятеро отримали медичну допомогу на місці", - написав Федоров.

Тим часом у ДСНС уточнили, що ворог вдарив дронами з 22:05 по 22:20. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки, заклад освіти та об'єкт інфраструктури.

За однією адресою сталося руйнування багатоповерхового житлового будинку та пожежа на площі 100 квадратних метрів. Рятувальники... локалізували пожежу. Крім того, за двома іншими адресами, надзвичайники загасили займання 5 гаражів на загальній площі 72 квадратних метрів