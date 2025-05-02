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Удар по Запорожью: мужчина, которого считали погибшим, оказался жив, количество раненых снова возросло

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Предварительная информация о гибели мужчины в результате удара по Запорожью не подтвердилась. Спасатели деблокировали пострадавшего из-под завалов. Количество раненых возросло до 14.

Удар по Запорожью: мужчина, которого считали погибшим, оказался жив, количество раненых снова возросло

Предварительная информация о гибели 61-летнего мужчины в результате вражеского удара по Запорожью не подтвердилась. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, как только спасатели деблокировали пострадавшего из-под завалов.

Медики доставляют его в больницу

- написал Федоров.

Позже он добавил, что в результате вражеской атаки на Запорожье ранения получили 14 человек - десять мужчин и четыре женщины.

"Девять из них сейчас в больницах. Пятеро получили медицинскую помощь на месте", - написал Федоров.

Тем временем в ГСЧС уточнили, что враг ударил дронами с 22:05 по 22:20. В результате атаки повреждены многоэтажки, учебное заведение и объект инфраструктуры.

По одному адресу произошло разрушение многоэтажного жилого дома и пожар на площади 100 квадратных метров. Спасатели... локализовали пожар. Кроме того, по двум другим адресам, чрезвычайники потушили возгорание 5 гаражей на общей площади 72 квадратных метров

- говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели добавили, что на местах работают все экстренные службы.

Напомним

Вечером в четверг, 1 мая, россияне ударили дронами по Запорожью. Под ударом оказались частные дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры. Восемь человек получили ранения.

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