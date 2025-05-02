Удар по Запорожью: мужчина, которого считали погибшим, оказался жив, количество раненых снова возросло

Предварительная информация о гибели 61-летнего мужчины в результате вражеского удара по Запорожью не подтвердилась. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

По его словам, как только спасатели деблокировали пострадавшего из-под завалов.

Позже он добавил, что в результате вражеской атаки на Запорожье ранения получили 14 человек - десять мужчин и четыре женщины.

"Девять из них сейчас в больницах. Пятеро получили медицинскую помощь на месте", - написал Федоров.

Тем временем в ГСЧС уточнили, что враг ударил дронами с 22:05 по 22:20. В результате атаки повреждены многоэтажки, учебное заведение и объект инфраструктуры.

По одному адресу произошло разрушение многоэтажного жилого дома и пожар на площади 100 квадратных метров. Спасатели... локализовали пожар. Кроме того, по двум другим адресам, чрезвычайники потушили возгорание 5 гаражей на общей площади 72 квадратных метров