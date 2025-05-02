Удар по Запорожью: мужчина, которого считали погибшим, оказался жив, количество раненых снова возросло
Киев • УНН
Предварительная информация о гибели мужчины в результате удара по Запорожью не подтвердилась. Спасатели деблокировали пострадавшего из-под завалов. Количество раненых возросло до 14.
Предварительная информация о гибели 61-летнего мужчины в результате вражеского удара по Запорожью не подтвердилась. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, как только спасатели деблокировали пострадавшего из-под завалов.
Медики доставляют его в больницу
Позже он добавил, что в результате вражеской атаки на Запорожье ранения получили 14 человек - десять мужчин и четыре женщины.
"Девять из них сейчас в больницах. Пятеро получили медицинскую помощь на месте", - написал Федоров.
Тем временем в ГСЧС уточнили, что враг ударил дронами с 22:05 по 22:20. В результате атаки повреждены многоэтажки, учебное заведение и объект инфраструктуры.
По одному адресу произошло разрушение многоэтажного жилого дома и пожар на площади 100 квадратных метров. Спасатели... локализовали пожар. Кроме того, по двум другим адресам, чрезвычайники потушили возгорание 5 гаражей на общей площади 72 квадратных метров
Спасатели добавили, что на местах работают все экстренные службы.
Напомним
Вечером в четверг, 1 мая, россияне ударили дронами по Запорожью. Под ударом оказались частные дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры. Восемь человек получили ранения.
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