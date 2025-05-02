У Запоріжжі кількість поранених через масовану атаку рф зросла до 31, серед них двоє дітей

У Запоріжжі кількість поранених внаслідок російського масованого удару дронами зросла до 31, серед них двоє дітей. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Вже 31 поранений, в тому числі, двоє дітей: в лікарні Запоріжжя продовжують звертатися постраждалі внаслідок вчорашньої атаки на обласний центр - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що збільшилася кількість ушпиталених - в медзакладах знаходяться 7 людей.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя кількість поранених зросла до 29. Окупанти завдали 589 ударів по 16 населених пунктах області, пошкоджено багато будівель.

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