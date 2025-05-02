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Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці
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У Запоріжжі кількість поранених через масовану атаку рф зросла до 31, серед них двоє дітей

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Внаслідок російської масованої атаки дронами у Запоріжжі зросла кількість поранених до 31, серед них двоє дітей. У лікарнях міста перебувають 7 постраждалих.

У Запоріжжі кількість поранених через масовану атаку рф зросла до 31, серед них двоє дітей

У Запоріжжі кількість поранених внаслідок російського масованого удару дронами зросла до 31, серед них двоє дітей. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Вже 31 поранений, в тому числі, двоє дітей: в лікарні Запоріжжя продовжують звертатися постраждалі внаслідок вчорашньої атаки на обласний центр

- йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що збільшилася кількість ушпиталених - в медзакладах знаходяться 7 людей.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя кількість поранених зросла до 29. Окупанти завдали 589 ударів по 16 населених пунктах області, пошкоджено багато будівель.

У Запоріжжі росіяни масовано атакували локомотиворемонтний завод - Укрзалізниця02.05.25, 08:19 • 3002 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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