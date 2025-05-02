У Запоріжжі росіяни масовано атакували локомотиворемонтний завод - Укрзалізниця

Російські війська вночі атакували цивільний локомотиворемонтний завод у Запоріжжі, де ремонтують електровози, персонал був в укритті, ніхто не постраждав, але завод зазнав руйнувань, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у п'ятницю, пише УНН.

Вночі зазнав масованої атаки наш локомотиворемонтний завод у Запоріжжі - ЗЕРЗ. Суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів. Лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки. Черговий персонал підприємства перебував в укритті, тож найголовніше - на заводі немає поранених чи загиблих - повідомили в УЗ.

Як наголосили у компанії, "після атаки на залізничний завод ДВРЗ у Києві - це ще один приклад того, як ворог цілить у виключно цивільні залізничні підприємства, намагаючись завадити руху нашої країни".

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