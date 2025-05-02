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В Запорожье россияне массированно атаковали локомотиворемонтный завод - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 1466 просмотра

Российские войска атаковали завод в Запорожье, который ремонтирует электровозы. Персонал был в укрытии, никто не пострадал, но завод понес разрушения.

В Запорожье россияне массированно атаковали локомотиворемонтный завод - Укрзализныця

Российские войска ночью атаковали гражданский локомотиворемонтный завод в Запорожье, где ремонтируют электровозы, персонал находился в укрытии, никто не пострадал, но завод получил разрушения, сообщили в АО "Укрзализныця" в пятницу, пишет УНН.

Ночью подвергся массированной атаке наш локомотиворемонтный завод в Запорожье - ЗЭРЗ. Сугубо гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов. Только утром ГСЧС потушила пожар, сейчас работают взрывотехники. Дежурный персонал предприятия находился в укрытии, поэтому самое главное - на заводе нет раненых или погибших

- сообщили в УЗ.

Как отметили в компании, "после атаки на железнодорожный завод ДВРЗ в Киеве - это еще один пример того, как враг целится в исключительно гражданские железнодорожные предприятия, пытаясь помешать движению нашей страны".

Атака на Запорожье и область: враг нанес 589 ударов по 16 населенным пунктам02.05.25, 07:14 • 1856 просмотров

Юлия Шрамко

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