В Запорожье россияне массированно атаковали локомотиворемонтный завод - Укрзализныця

Российские войска ночью атаковали гражданский локомотиворемонтный завод в Запорожье, где ремонтируют электровозы, персонал находился в укрытии, никто не пострадал, но завод получил разрушения, сообщили в АО "Укрзализныця" в пятницу, пишет УНН.

Ночью подвергся массированной атаке наш локомотиворемонтный завод в Запорожье - ЗЭРЗ. Сугубо гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов. Только утром ГСЧС потушила пожар, сейчас работают взрывотехники. Дежурный персонал предприятия находился в укрытии, поэтому самое главное - на заводе нет раненых или погибших - сообщили в УЗ.

Как отметили в компании, "после атаки на железнодорожный завод ДВРЗ в Киеве - это еще один пример того, как враг целится в исключительно гражданские железнодорожные предприятия, пытаясь помешать движению нашей страны".

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