Обновленный трофей Кубка Украины по футболу будет представлен в марте - УАФ

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Новый трофей Кубка Украины по футболу будет изготовлен к началу четвертьфинальных матчей. Он уже готов, осталось только украсить его.

Обновленный трофей Кубка Украины по футболу будет представлен в марте - УАФ

Новый трофей Кубка Украины по футболу будет изготовлен к четвертьфиналам турнира. Об этом во время пресс-конференции заявил Руководитель отдела медиа и коммуникаций Украинской ассоциации футбола Николай Середич, передает УНН.

Он (трофей – ред.) должен быть изготовлен как раз к началу четвертьфинальных матчей, которые у нас будут. Наши подрядчики очень активно работают. У них также перебои со светом, как у всех нас. Но пока дедлайн остается, который мы установили, к четвертьфинальным матчам трофей уже должен быть идеально готов. Он на самом деле уже готов, осталось его украсить и уже должен быть в марте готов 

- сказал Середич. 

Напомним 

Украинская ассоциация футбола презентовала новый дизайн трофея Кубка Украины. Кубок выполнен в идее казачества, а на трофее красуется лозунг "Себе – честь, Украине – слава".

Павел Башинский

