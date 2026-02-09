Обновленный трофей Кубка Украины по футболу будет представлен в марте - УАФ
Киев • УНН
Новый трофей Кубка Украины по футболу будет изготовлен к четвертьфиналам турнира. Об этом во время пресс-конференции заявил Руководитель отдела медиа и коммуникаций Украинской ассоциации футбола Николай Середич, передает УНН.
Он (трофей – ред.) должен быть изготовлен как раз к началу четвертьфинальных матчей, которые у нас будут. Наши подрядчики очень активно работают. У них также перебои со светом, как у всех нас. Но пока дедлайн остается, который мы установили, к четвертьфинальным матчам трофей уже должен быть идеально готов. Он на самом деле уже готов, осталось его украсить и уже должен быть в марте готов
Напомним
Украинская ассоциация футбола презентовала новый дизайн трофея Кубка Украины. Кубок выполнен в идее казачества, а на трофее красуется лозунг "Себе – честь, Украине – слава".