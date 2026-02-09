Оновлений трофей Кубка України з футболу буде представлений у березні - УАФ
Новий трофей Кубка України з футболу буде виготовлено до чвертьфіналів турніру. Про це під час пресконференції заявив Керівник відділу медіа та комунікацій Української асоціації футболу Микола Середич, передає УНН.
Він (трофей - ред.) має бути виготовлений якраз до початку чвертьфінальних матчів, які в нас будуть. Наші підрядники дуже активно працюють. У них також перебої зі світлом, як у всіх нас. Але поки дедлайн залишається, який ми встановили, до чвертьфінальних матчів трофей вже повинен бути ідеально готовий. Він насправді вже готовий, залишилося його оздобити і вже має бути у березні готовий
Нагадаємо
Українська асоціація футболу презентувала новий дизайн трофею Кубка України. Кубок виконаний у ідеї козацтва, а на трофеї красується гасло "Собі – честь, Україні – слава".