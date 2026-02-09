Оновлений трофей Кубка України з футболу буде представлений у березні - УАФ

$43.050.09
Ексклюзив
15:20 • 234 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 15696 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 30735 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 35612 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 53003 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 51866 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 41836 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40264 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26903 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 18258 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
Популярнi новини
На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі9 лютого, 06:15 • 12120 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 31230 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця09:47 • 19864 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 12064 перегляди
Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозруVideo13:13 • 6672 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 1038 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 12079 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 57458 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 78838 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 95581 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Шевченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Ед Мілібенд
Актуальні місця
Україна
Сумська область
Державний кордон України
Франція
Чернігівська область
УНН Lite
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 260 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 31243 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 37001 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 50235 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 50926 перегляди
Оновлений трофей Кубка України з футболу буде представлений у березні - УАФ

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Новий трофей Кубка України з футболу буде виготовлений до початку чвертьфінальних матчів. Він вже готовий, залишилося лише оздобити його.

Оновлений трофей Кубка України з футболу буде представлений у березні - УАФ

Новий трофей Кубка України з футболу буде виготовлено до чвертьфіналів турніру. Про це під час пресконференції заявив Керівник відділу медіа та комунікацій Української асоціації футболу Микола Середич, передає УНН.

Він (трофей - ред.) має бути виготовлений якраз до початку чвертьфінальних матчів, які в нас будуть. Наші підрядники дуже активно працюють. У них також перебої зі світлом, як у всіх нас. Але поки дедлайн залишається, який ми встановили, до чвертьфінальних матчів трофей вже повинен бути ідеально готовий. Він насправді вже готовий, залишилося його оздобити і вже має бути у березні готовий 

- сказав Середич. 

Нагадаємо 

Українська асоціація футболу презентувала новий дизайн трофею Кубка України. Кубок виконаний у ідеї козацтва, а на трофеї красується гасло "Собі – честь, Україні – слава".

Павло Башинський

