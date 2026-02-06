$43.140.03
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 34704 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 38793 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 31340 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 45043 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 82093 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 33090 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 30904 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23399 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 16033 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
Обмен просроченных видов на жительство для иностранцев: Кабмин установил новые сроки

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Кабинет министров Украины установил новые сроки обмена просроченных видов на жительство для иностранцев, срок обмена которых наступил после 24 февраля 2022 года. Иностранцы имеют 90 дней со дня вступления в силу постановления для обмена видов на жительство.

Обмен просроченных видов на жительство для иностранцев: Кабмин установил новые сроки

Кабинет министров Украины установил новые сроки обмена просроченных видов на жительство для иностранцев. Это касается документов, срок обмена которых наступил после 24 февраля 2022 года, сообщает УНН со ссылкой на правительственное постановление № 141 от 05 февраля 2026 года.

Детали

Данный нормативно-правовой акт определяет предельный период, в пределах которого иностранцы и лица без гражданства могут заменить виды на жительство, срок действия которых истек или которые подлежат обмену. Речь идет о тех иностранцах и лицах без гражданства, которые имеют законные основания для пребывания в Украине.

Установить, что иностранцы и лица без гражданства, кроме граждан российской федерации, имеющие вид на временное проживание, срок обращения за обменом которого наступил после 24 февраля 2022 года, должны в течение 90 дней со дня вступления в силу настоящего постановления обратиться за обменом такого вида на временное проживание

 - говорится в тексте постановления.

Государственной миграционной службе Украины поручено в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы, направленной на информирование иностранцев и лиц без гражданства о порядке и сроках обмена видов на временное проживание, срок обращения за обменом которых наступил.

Напомним

Кабинет министров одобрил законопроект, который будет гарантировать иностранным добровольцам надлежащую социальную и правовую защиту, а главное - доступ к медицинским услугам наравне с украинскими военными.

До того в Минобороны сообщали о том, что иностранные добровольцы, защищающие Украину по контракту, имеют право на статус участника боевых действий. Процедура получения идентична той, что действует для граждан Украины.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Государственная миграционная служба (Украина)
Министерство обороны Украины
Украина