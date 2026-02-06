Обмен просроченных видов на жительство для иностранцев: Кабмин установил новые сроки
Киев • УНН
Кабинет министров Украины установил новые сроки обмена просроченных видов на жительство для иностранцев, срок обмена которых наступил после 24 февраля 2022 года. Иностранцы имеют 90 дней со дня вступления в силу постановления для обмена видов на жительство.
Детали
Данный нормативно-правовой акт определяет предельный период, в пределах которого иностранцы и лица без гражданства могут заменить виды на жительство, срок действия которых истек или которые подлежат обмену. Речь идет о тех иностранцах и лицах без гражданства, которые имеют законные основания для пребывания в Украине.
Установить, что иностранцы и лица без гражданства, кроме граждан российской федерации, имеющие вид на временное проживание, срок обращения за обменом которого наступил после 24 февраля 2022 года, должны в течение 90 дней со дня вступления в силу настоящего постановления обратиться за обменом такого вида на временное проживание
Государственной миграционной службе Украины поручено в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы, направленной на информирование иностранцев и лиц без гражданства о порядке и сроках обмена видов на временное проживание, срок обращения за обменом которых наступил.
